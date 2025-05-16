Про це детальніше розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

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Росіяни зірвали преспідхід з українською делегацією

У Стамбулі, після переговорів української та російської сторони, мала відбутися зустріч журналістів з представниками делегацій. Журналістка та ведуча 24 Каналу перебувала на місці, однак на преспідхід із Рустемом Умєровим їй потрапити не вдалося.

Те, що тут відбувалося, – абсолютне божевілля. На моєму досвіді ніколи нічого подібного не було. Нас не впускають, Російські журналісти ззаду почали просто шаленим темпом та кількістю тиснути нас. Було враження, що цей натовп нас просто затопче,

– пояснила Андріана Кучер.

За словами журналістки, росіян зібралося справді багато. Вони працюють у великих командах – одне медіа може супроводжуватися десятьма співробітниками.

"Коли вийшов пан Умєров, мала бути можливість поставили йому кілька запитань. Але цього не вдалося зробити через те, що тут відбувався суцільний хаос. Росіяни почали викрикати, чи готова Україна вийти з чотирьох регіонів, але не було можливості навіть почути відповіді міністра оборони. З одного боку нас підтискали росіяни, яких було дуже багато, а спереду нас відтискали охоронці", – розповіла журналістка.

Зрештою, вийшло так, що охорона пропустила російських пропагандистів, а українських журналістів силою почали відштовхувати назад.