Об этом подробнее рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

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Россияне сорвали преспидход с украинской делегацией

В Стамбуле, после переговоров украинской и российской стороны, должна была состояться встреча журналистов с представителями делегаций. Журналистка и ведущая 24 Канала находилась на месте, однако на пресс-подход с Рустемом Умеровым ей попасть не удалось.

То, что здесь происходило, – абсолютное безумие. На моем опыте никогда ничего подобного не было. Нас не впускают, Российские журналисты сзади начали просто бешеным темпом и количеством давить нас. Было впечатление, что эта толпа нас просто затопчет,

– объяснила Андриана Кучер.

По словам журналистки, россиян собралось действительно много. Они работают в больших командах – одно медиа может сопровождаться десятью сотрудниками.

"Когда вышел господин Умеров, должна была быть возможность задать ему несколько вопросов. Но этого не удалось сделать из-за того, что здесь происходил сплошной хаос. Россияне начали выкрикивать, готова ли Украина выйти из четырех регионов, но не было возможности даже услышать ответы министра обороны. С одной стороны нас поджимали россияне, которых было очень много, а спереди нас отжимали охранники", – рассказала журналистка.

В конце концов, получилось так, что охрана пропустила российских пропагандистов, а украинских журналистов силой начали отталкивать назад.