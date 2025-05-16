Об этом подробнее рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер.
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Россияне сорвали преспидход с украинской делегацией
В Стамбуле, после переговоров украинской и российской стороны, должна была состояться встреча журналистов с представителями делегаций. Журналистка и ведущая 24 Канала находилась на месте, однако на пресс-подход с Рустемом Умеровым ей попасть не удалось.
То, что здесь происходило, – абсолютное безумие. На моем опыте никогда ничего подобного не было. Нас не впускают, Российские журналисты сзади начали просто бешеным темпом и количеством давить нас. Было впечатление, что эта толпа нас просто затопчет,
– объяснила Андриана Кучер.
По словам журналистки, россиян собралось действительно много. Они работают в больших командах – одно медиа может сопровождаться десятью сотрудниками.
"Когда вышел господин Умеров, должна была быть возможность задать ему несколько вопросов. Но этого не удалось сделать из-за того, что здесь происходил сплошной хаос. Россияне начали выкрикивать, готова ли Украина выйти из четырех регионов, но не было возможности даже услышать ответы министра обороны. С одной стороны нас поджимали россияне, которых было очень много, а спереди нас отжимали охранники", – рассказала журналистка.
В конце концов, получилось так, что охрана пропустила российских пропагандистов, а украинских журналистов силой начали отталкивать назад.