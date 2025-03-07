7 марта, 20:53
Трамп отказался комментировать, что будет, если Украине закончатся ракеты для Patriot
Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов относительно того, что будет, если Украине закончатся ракеты для Patriot. Он также в очередной раз отметил, что хочет убедиться, что Украина готова заключить мирное соглашение.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.
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