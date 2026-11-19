Президент Трамп заявил, что не будет принимать окончательных решений по поводу войны в Украине без участия президента Зеленского. Такое соглашение было достигнуто после обсуждения встречи, на которой украинский лидер не присутствовал.

В ходе беседы с журналистами NBC News Дональд Трамп подтвердил свою позицию относительно переговорного процесса. Об этом сообщил корреспондент NBCNews Гейб Гутьеррес (Gabe Gutierrez) в социальной сети Х.

Что сказал Трамп журналистам?

Президент США подчеркнул, что любые окончательные договоренности требуют непосредственного участия украинской стороны.

Этому заявлению предшествовал разговор с президентом Зеленским, который утверждал, что его не было в комнате во время предыдущей встречи. По этой причине, по его словам, решение не должно было приниматься.

Президент Трамп, собственно, согласился с Зеленским в этом вопросе. Он поддержал позицию о невозможности достижения договоренностей за спиной Киева.

Я бы не принимал никаких окончательных решений по поводу войны в Украине без Зеленского, ведь он является главой этой страны, поэтому я бы так не поступил,

– процитировал Гутьеррес комментарий Трампа.

Напомним, что в четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин провели трехстороннюю встречу в Китае.

Ранее в этот день Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп также отметил успех своей трехсторонней встречи с лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

"Думаю, это было на 12. По шкале от нуля до 10 я бы оценил это на 12. Все прошло великолепно... Удалось наладить фантастические отношения", – сказал Трамп.