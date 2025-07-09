Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, – WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможности возобновить военную помощь Киеву. Среди возможный вариантов помощи – усиление украинской ПВО дополнительной системой Patriot.

Американские чиновники отмечают, что он дал такое обещание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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США могут передать Украине еще один Patriot

Трамп заявил, что США должны предоставить Украине оружие, чтобы та могла себя защитить. После этого заявления, по словам американских чиновников, он пообещал, что рассмотрит предоставление Украине системы Patriot.

Исследуются также возможности передачи таких систем Украине от третьих стран.

В то же время в администрации Трампа не уточняют, какой полный список вооружения планируется передать Украине. По данным издания, Белый дом обратился к Пентагону с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения.

В начале июля стало известно, что США остановили поставки определенного вооружения Украине, причем еще того, передачу которого утвердила предыдущая администрация. В частности речь идет о ракетах к системам ПВО и высокоточные типы боеприпасов.

Белый дом тогда объяснил это тем, что поставки остановили всем, а не только Украине. Причиной такого решения является якобы истощение запасов оружия в самих Соединенных Штатах. Как писал The Guardian, США столкнулись с нехваткой ракет для ЗРК Patriot.