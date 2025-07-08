Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какова ситуация с запасами ракет Patriot в США

Издание отмечает, что США исчерпали свои запасы ракет-перехватчиков для Patriot на Ближнем Востоке. Именно дефицит мог привести к прекращению военной помощи Украине от США.

По данным трекера Пентагона, запасы ряда критически важных боеприпасов находятся ниже этого уровня в течение нескольких лет, с тех пор, как администрация Байдена начала отправлять военную помощь Украине.

Примерно с февраля 2025 года администрация Трампа начала пересмотр уровня запасов ракет Patriot и других боеприпасов,, которые исчерпались. Обсуждения ускорились после того, как США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке.

Заметим, уже сейчас Трамп пообещал Зеленскому немедленно передать 10 ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, он пообещал способствовать поиску дополнительных источников поставок. По словам президента США, страна должна приостановить последнюю поставку оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

Мерц сообщил Трампу о готовности купить батареи Patriot в США и отправить их в Украину.