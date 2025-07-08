Про це повідомляє 24 Канал з посилання на The Guardian.

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Яка ситуація з запасами ракет Patriot у США

Видання зазначає, що США вичерпали свої запаси ракет-перехоплювачів для Patriot на Близькому Сході. Саме дефіцит міг призвести до припинення військової допомоги Україні від США.

За данними трекера Пентагону, запаси низки критично важливих боєприпасів перебувають нижче цього рівня протягом кількох років, відколи адміністрація Байдена почала надсилати військову допомогу Україні.

Приблизно з лютого 2025 року адміністрація Трампа почала перегляд рівня запасів ракет Patriot та інших боєприпасів, що вичерпалися. Обговорення прискорилися після того, як США втрутилися у конфлікт на Близькому Сході.

Зауважимо, вже нині Трамп пообіцяв Зеленському негайно передати 10 ракет-перехоплювачів Patriot. Окрім цього, він пообіцяв сприяти пошуку додаткових джерел постачання. За словами президента США, країна має призупинити останню поставку зброї, щоб переглянути власні запаси.

Мерц повідомив Трампу про готовність купити батареї Patriot у США та відправити їх в Україну.