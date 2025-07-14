Неожиданный поворот для Путина: что на самом деле подтолкнуло Трампа к передаче оружия Украине

Трамп уже дал много шансов Путину для того, чтобы пообщаться и найти общий язык. Однако вероятно, что во время последнего их разговора состоялся переломный момент, когда лидер США понял, что глава Кремля не отвечает взаимностью на его практические предложения.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, отметив, что это вызвало волну нелюбезной реакции со стороны Трампа в отношении Кремля и это может перерасти в конкретные форматы поддержки Украины со стороны США.

Смотрите также Путин обманул Клинтона, Буша и Обаму, но не меня, – Трамп

Изменение риторики Трампа: что за этим стоит?

Политолог отметил, что формат продажи американского оружия при посредничестве Европы вполне реален, проблем в этом для самих Штатов он не видит.

"Во-первых, они не будут финансировать это оружие самостоятельно, а готовы продавать его европейским странам. Во-вторых, они не будут передавать его напрямую Украине, а очевидно будут делать это через Европу, которая потом будет распоряжаться и отправлять его Украине", – объяснил Джигун.

Он пришел к выводу, что это американское оружие при таких условиях может дойти до Украины. Он обратил внимание на то, что наше государство впервые за период второй каденции Трампа оказалась в ситуации, когда лидер США говорит не о посреднической нейтральной роли Вашингтона в завершении этой войны, а заявляет о конкретных вещах, таких как помощь Украине.

На днях издание Axios написало, что во время разговора с Трампом российский диктатор озвучил планы своей армии выйти на админграницы четырех украинских областей. Это, вероятно, могло побудить Трампа к решительным действиям, ведь он мог осознать, что Кремль будет усиливать эскалацию.

Политолог отметил, что глава Кремля не боится говорить о своих планах и обсуждает их в том числе с Китаем, КНДР, Ираном, Беларусью.

Путин ожидал того, что американский президент с пониманием отнесется к его военным планам, сможет смириться с тем, что США придется пожертвовать украинской территорией, чтобы достичь определенной результативности в этом переговорном процессе,

– считает Джигун.

Однако, по мнению политолога, Трамп осознал, что вопрос территорий – не ключевой в этой войне, он является второстепенным. А вот гораздо важнее для Кремля является влияние на способность Украины существовать как независимое государство, возможность управлять ею, сменить ее руководство, завершить начатое дело по полной оккупации украинских территорий.

Поэтому, как подытожил Джигун, американский лидер отреагировал на это нужным образом. Теперь важно, чтобы кроме слов, были реальные поступки со стороны США.

Напомним, что 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Рютте президент США заявил, что "уже скоро" в Украину могут прислать 17 Patriot. Также стало известно, что США и НАТО пришли к соглашению, которое будет предусматривать, что Вашингтон будет отправлять американское оружие, а страны Альянса за него платить.