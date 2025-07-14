Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зазначивши, що це викликало хвилю нелюб'язної реакції з боку Трампа стосовно Кремля і це може перерости в конкретні формати підтримки України з боку США.

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Зміна риторики Трампа: що за цим стоїть?

Політолог наголосив на тому, що формат продажу американської зброї за посередництва Європи є цілком реальний, проблем в цьому для самих Штатів він не вбачає.

"По-перше, вони не фінансуватимуть цю зброю самостійно, а готові продавати її європейським країнам. По-друге, вони не передаватимуть її напряму Україні, а вочевидь робитимуть це через Європу, яка потім буде розпоряджатися і надсилати її Україні", – пояснив Джигун.

Він дійшов висновку, що ця американська зброя за таких умов може дійти до України. Він звернув увагу на те, що наша держава вперше за період другої каденції Трампа опинилася в ситуації, коли лідер США говорить не про посередницьку нейтральну роль Вашингтона у завершенні цієї війни, а заявляє про конкретні речі, такі як допомога Україні.

Днями видання Axios написало, що під час розмови з Трампом російський диктатор озвучив плани своєї армії вийти на адмінкордони чотирьох українських областей. Це, ймовірно, могло спонукати Трампа до рішучих дій, адже він міг усвідомити, що Кремль посилюватиме ескалацію.

Політолог зауважив на тому, що очільник Кремля не боїться говорити про свої плани та обговорює їх у тому числі з Китаєм, КНДР, Іраном, Білоруссю.

Путін очікував на те, що американський президент з розумінням поставиться до його військових планів, зможе змиритися з тим, що США доведеться пожертвувати українською територією, аби досягти певної результативності в цьому переговорному процесі,

– вважає Джигун.

Однак, на думку політолога, Трамп усвідомив, що питання територій – не ключове у цій війні, воно є другорядним. А от набагато важливішим для Кремля є вплив на спроможність України існувати як незалежна держава, можливість управляти нею, змінити її керівництво, завершити розпочату справу з повної окупації українських територій.

Тому, як підсумував Джигун, американський лідер відреагував на це потрібним чином. Тепер важливо, щоб окрім слів, були реальні вчинки з боку США.

Нагадаємо, що 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте президент США заявив, що "вже скоро" в Україну можуть надіслати 17 Patriot. Також стало відомо, що США і НАТО дійшли угоди, яка передбачатиме, що Вашингтон надсилатиме американську зброю, а країни Альянсу за неї платитимуть.