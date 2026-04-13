Трамп ошибся насчет Орбана: как этим может воспользоваться Европейский Союз

Дональд Трамп потерпел очередное геополитическое поражение, ведь его поддержка премьера Венгрии и главы партии "Фидес" Виктора Орбана на выборах не сработала. И это непременно будет иметь последствия на отношение к нему и внутри страны, и далеко за ее пределами.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что поддержка Орбана со стороны лично Трампа и приезд в Венгрию вице-президента США Джей Ди Венса только навредило, ведь протесты против лидера "Фидес" в стране усилились. Это свидетельствует о том, что политика Трампа больше не воспринимается даже довольно консервативной Венгрией.

К теме Я не буду звонить Трампу, – Мадьяр

Как поражение Орбана может повлиять на политическую судьбу Трампа?

"Для Трампа это существенное политическое поражение. Он даже отказался комментировать вопросы журналистов о провале Орбана, а просто отвернулся и ушел. Это означает, что Трамп будет замалчивать эту тему", – объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Обратите внимание! Издание Politico отмечает, что поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало ударом для Дональда Трампа, ведь он и его администрация активно поддерживали главу партии "Фидес". Издание пишет, что США фактически вмешивались в выборы в Венгрии, одновременно обвиняя в подобных поступках Евросоюз и Украину. Кроме того, победа партии Петера Мадьяра является поражением и Кремля, ведь он потерял ценного союзника в лице Виктора Орбана.

Для Евросоюза фиаско Трампа в Венгрии приведет к ослаблению его позиций в Европе и усилению противостояния с ним, в том числе и по ближневосточному конфликту. Европейские страны, по его словам, уже отмечают, что не будут поддерживать блокирование Ормузского пролива.

Это открывает новую страницу политического будущего Трампа, ведь все громче звучат голоса о том, что против него может начаться процедура импичмента. А история с Орбаном только навредила Трампу, а его самоуверенность и самовлюбленность ускорят его политическую смерть. Вопрос даже в том, досидит ли он в кресле президента до завершения своей каденции,

– предположил Валерий Клочок.

Также распространяется мнение, что Трамп планировал использовать Орбана для развала Евросоюза. К тому же он озвучивал это намерение еще во время избирательной кампании в 2024 году.

Однако сложно заходить с такими правилами невежества в большую политику, как это делает Трамп, потому что система его просто съест. В этом смысле последовательная стратегия европейцев по ослаблению политических позиций Трампа после скандала с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете сработала,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

В то же время Украина, по его мнению, заплатила за это очень высокую цену, ведь мы до сих пор продолжаем сопротивление российской агрессии, в частности в интересах Европы. Потому что для нее важно отсрочить возможные угрозы. Также европейцы очень ловко манипулируют предоставлением или придержанием финансовой помощи.

Европейцы прекрасно понимали, что процессы, которые пытался запустить Трамп, могут им серьезно навредить. И несмотря на все препятствия Европейскому Союзу удалось сохранить единство. А сейчас для него открываются новые возможности полностью похоронить Трампа и предотвратить разрушение ЕС.

Как США поддерживали Виктора Орбана во время выборов?