Соответствующее видео обнародовал журналист Radia RMF FM в США в соцсети Х.
Как Трамп отреагировал на поражение Орбана?
Во время короткого брифинга представители медиа поинтересовались реакцией Трампа на поражение венгерского премьера Виктора Орбана, которого он ранее публично поддерживал. Впрочем, американский лидер не стал отвечать.
Ограничившись формальной благодарностью журналистам, Трамп сразу прекратил разговор, развернулся и направился к самолету.
Журналисты отметили, что президент США фактически ушел от ответа, оставив вопрос без комментариев.
Трамп покидает журналистов на вопросе о победе Орбана: смотрите видео
Трамп спасал Орбана, как мог
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии и инвестировать в ее "будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее руководство Виктора Орбана".
Венгрию посещал вице-президент США Джей Ди Вэнс и даже присутствовал на предвыборном митинге Орбана. На нем он звонил Дональду Трампу. Президент США публично признал поддержку Виктора Орбана, сказал, что "любит Венгрию и Виктора".
Вэнс также заявлял, что Трамп и Орбан сделали больше всего для мира в Украине.
Среди прочего Вэнс заявлял, что Украина вмешивалась в выборы в США и Венгрии, поддерживая у первых демократов перед выборами 2024 года. При этом Вэнс заверил, что лидерство Орбана может быть образцом для Европы, а США сделают все, чтобы действующего премьера переизбрали.