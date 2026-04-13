Відповідне відео оприлюднив журналіст Radia RMF FM у США у соцмережі Х.

Під час короткого брифінгу представники медіа поцікавилися реакцією Трампа на поразку угорського прем’єра Віктора Орбана, якого він раніше публічно підтримував. Утім, американський лідер не став відповідати.

Обмежившись формальною подякою журналістам, Трамп одразу припинив розмову, розвернувся і попрямував до літака.

Журналісти зазначили, що президент США фактично уникнув відповіді, залишивши запитання без коментарів.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати економіку Угорщини та інвестувати в її "майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше керівництво Віктора Орбана".

Угорщину відвідував віцепрезидент США Джей Ді Венс та навіть був присутнім на передвиборному мітингу Орбана. На ньому він телефонував Дональду Трампу. Президент США публічно визнав підтримку Віктора Орбана, сказав, що "любить Угорщину і Віктора".

Венс також заявляв, що Трамп та Орбан зробили найбільше для миру в Україні.