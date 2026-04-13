Поражение Виктора Орбана на выборах стало ударом и для Дональда Трампа и его команды, которые активно поддерживали венгерского премьера в конце кампании. Об этом пишет Politico.

Как Путин и Трамп проиграли вместе с Орбаном?

7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт и открыто призвал голосовать венгров за Виктора Орбана. Дональд Трамп в свою очередь пообещал избирателям экономическую помощь, если те проголосуют за Орбана.

Фактически американцы вмешивались в выборы в чужой стране, при этом обвиняя в подобных действиях ЕС и Украину.

Для главы Кремля Владимира Путина поражение Орбана означает потерю ценного союзника и "агента" в самом сердце ЕС.

В последние месяцы венгерские и международные медиа раскрыли тесные связи между Будапештом и Москвой. Оказалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо во время перерывов в заседаниях ЕС звонил российскому коллеге Сергею Лаврову и предоставлял ему "живые отчеты" о том, что говорили союзники.

Кроме того, СМИ обнародовали записи разговора между политиками, указывающие на утечку закрытой информации из ЕС в Москву. Дипломаты обсуждали внутренние консультации ЕС по санкциям против России. Сийярто якобы обещал передавать Кремлю конфиденциальные европейские документы через венгерское посольство.

Почему Украине не стоит радоваться преждевременно?

Киев воспринял победу Петера Мадьяра с надеждой и предостережением одновременно.

Наконец откровенно пророссийский политик Виктор Орбан не будет влиять на решения ЕС, связанные с выделением помощи Украине.

Напомним, что в этом году Орбан наложил вето на заем ЕС в 90 миллиардов евро для Украины. Свои действия действующий премьер-министр объяснил тем, что Киев, якобы, умышленно препятствует поступлению российской нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба". Мол, когда поставки возобновятся, тогда и вето будет снято.

Украина нуждается в финансировании, чтобы продолжать давать отпор российским атакам. В обращении по случаю победы Мадьяра Владимир Зеленский выразил надежду, что страны будут развивать сотрудничество.

Известно, что Мадьяр является проевропейским кандидатом. Он хочет иметь хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит для Украины.

Впрочем, Politito отмечает, что победа Мадьяра является "горькой" для Зеленского. Будущий премьер Венгрии ранее заявлял, что выступает против поставок оружия или денег Украине, а также против ускорения вступления Украины в ЕС.

Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически будет означать затягивание процесса из-за сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе, которые ему нужно учитывать для сохранения поддержки.

Петер Мадьяр позиционирует себя как "новую силу" и антиорбана. Хотя он остается сторонником венгерского национализма, Мадьяр говорит, что видит будущее Венгрии как части ЕС и отмечает постепенный разрыв дружбы с Россией. Венгрия может стать более нейтральной или немного дружественной к Украине, но быстрых изменений ждать не стоит.

