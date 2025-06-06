Трамп приказал усилить защиту США от дронов и увеличить производство сверхзвуковых самолетов

Президент США Дональд Трамп подписал новые указы 6 июня. В документах говорится об усилении обороны США от дронов и об увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие указы подписал Дональд Трамп

В трех указах Трамп стремился разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов – ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок дронов – и уменьшить зависимость США от китайских компаний, производящих беспилотники.

Также президент США приказал провести предварительное тестирование электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Трамп создает федеральную целевую группу для обеспечения контроля США над американским небом, расширение ограничений на чувствительные объекты, расширение федерального использования технологий для выявления дронов в режиме реального времени и оказания помощи правоохранительным органам штатов и местного самоуправления.

Американский лидер также стремится противостоять "растущей угрозе со стороны преступных террористов и неправомерного использования дронов иностранцами в воздушном пространстве США".

Мы защищаем наши границы от угроз национальной безопасности, в частности в воздухе, поскольку не за горами такие масштабные публичные мероприятия, как Олимпиада и Чемпионат мира по футболу,

– заявил Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома.

Трамп также поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет, введенный в 1973 году, на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей.

"Реальность такова, что американцы должны иметь возможность лететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес менее чем за четыре часа. Достижения в аэрокосмической инженерии, материаловедении и уменьшении шума теперь делают сверхзвуковые полеты над землей не только возможными, но и безопасными, устойчивыми и коммерчески выгодными", – сказал Крациос.

По словам чиновников, приказы Трампа не запрещают ни одной китайской компании по производству дронов. В прошлом году бывший президент Джо Байден подписал закон, который может запретить китайским компаниям DJI и Autel Robotics продавать новые модели дронов в США. DJI, крупнейший в мире производитель дронов, продает более половины всех коммерческих дронов в Америку.