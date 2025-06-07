Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які укази підписав Дональд Трамп

У трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів – ключовий крок до забезпечення комерційних постачань дронів – та зменшити залежність США від китайських компаній, що виробляють безпілотники.

Також президент США наказав провести попереднє тестування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.

Трамп створює федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень на чутливі об'єкти, розширення федерального використання технологій для виявлення дронів у режимі реального часу та надання допомоги правоохоронним органам штатів та місцевого самоврядування.

Американський лідер також прагне протистояти "зростальній загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".

Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, зокрема в повітрі, оскільки не за горами такі масштабні публічні заходи, як Олімпіада та Чемпіонат світу з футболу,

– заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.

Трамп також доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону, введену в 1973 році, на надзвукові повітряні перевезення над землею.

"Реальність така, що американці повинні мати змогу летіти з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса менш ніж за чотири години. Досягнення в аерокосмічній інженерії, матеріалознавстві та зменшенні шуму тепер роблять надзвукові польоти над землею не лише можливими, але й безпечними, сталими та комерційно вигідними", – сказав Краціос.

За словами чиновників, накази Трампа не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів. Минулого року колишній президент Джо Байден підписав закон, який може заборонити китайським компаніям DJI та Autel Robotics продавати нові моделі дронів у США. DJI, найбільший у світі виробник дронів, продає понад половину всіх комерційних дронів у Америку.