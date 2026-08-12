Трамп подтвердил тайную замену самолета после саммита НАТО из-за угрозы безопасности

Газета Washington Post сообщила, что Дональда Трампа тайно эвакуировали из Турции после саммита НАТО. Пока все думали, что президент летит домой на старом самолете Air Force One, на самом деле он находился на борту военного самолета C-32A.

По сообщениям журналистов, Дональда Трампа пересадили с одного самолета на другой с помощью грузовика с едой. В итоге президент США подтвердил эту информацию, пишет Reuters.

Что сказал Трамп о своей тайной эвакуации из Турции?

Отметим, что Белый дом держал смену самолета в секрете. О ней стало известно только после публикации в Washington Post.

Некоторые обозреватели выразили сомнение, не подвергала ли такая операция опасности помощников Трампа и журналистов, летевших на самолете, что, как считалось, перевозил президента.

Я думаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большей угрозе. Думаю, он был более уязвим, потому что, вероятно, именно его могли бы атаковать,

– сказал президент журналистам.

После того как в соцсетях начали распространять мемы о том, что Трамп якобы прятался в грузовике с продовольствием, политик заявил, что лишь выполнял рекомендации Секретной службы – ведомства, отвечающего за его охрану.

Это решение Секретной службы. Я просто делаю то, что они считают нужным. Поэтому я следую указаниям Секретной службы и военных,

– сказал Трамп.

"Видимо, была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал об этом. Мне постоянно угрожают", – добавил он.

Как проходила эвакуация Трампа из Турции?

Эвакуация Трампа из Турции была заранее продуманной операцией, чтобы скрыть его настоящее местонахождение и маршрут.

Сначала Трамп демонстративно перед журналистами сел в старый самолет Air Force. После этого его незаметно вывели из самолета через специальный кейтеринговый грузовик. Он подъехал к другой стороне самолета, подальше от камер.

Грузовик доставил Трампа к военному самолету C-32A, на который он пересел вместе с частью команды.

В то же время журналисты и другие сотрудники Белого дома остались на старом Air Force One. Им приказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы они не видели, что происходит. Таким образом, старый Air Force One стал самолетом-приманкой. Он летел в Великобританию под президентским позывным AF1, хотя самого Трампа на борту уже не было.

В Великобритании Трамп вновь появился перед журналистами, после чего пересел на новый Air Force One и уже на нем отправился в Вашингтон.

Главной причиной замены самолета стала угроза со стороны Ирана. Американская разведка получила информацию о возможном ударе по самолету Трампа после его вылета из Анкары.

Дополнительным фактором стала безопасность нового Boeing 747-8, подаренного Катаром. Он еще не обладал всеми защитными возможностями старого президентского самолета.