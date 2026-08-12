По сообщениям журналистов, Дональда Трампа пересадили с одного самолета на другой с помощью грузовика с едой. В итоге президент США подтвердил эту информацию, пишет Reuters.

Что сказал Трамп о своей тайной эвакуации из Турции?

Отметим, что Белый дом держал смену самолета в секрете. О ней стало известно только после публикации в Washington Post.

Некоторые обозреватели выразили сомнение, не подвергала ли такая операция опасности помощников Трампа и журналистов, летевших на самолете, что, как считалось, перевозил президента.

Я думаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большей угрозе. Думаю, он был более уязвим, потому что, вероятно, именно его могли бы атаковать,

– сказал президент журналистам.

После того как в соцсетях начали распространять мемы о том, что Трамп якобы прятался в грузовике с продовольствием, политик заявил, что лишь выполнял рекомендации Секретной службы – ведомства, отвечающего за его охрану.

Это решение Секретной службы. Я просто делаю то, что они считают нужным. Поэтому я следую указаниям Секретной службы и военных,

– сказал Трамп.

"Видимо, была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал об этом. Мне постоянно угрожают", – добавил он.

Как проходила эвакуация Трампа из Турции?

Эвакуация Трампа из Турции была заранее продуманной операцией, чтобы скрыть его настоящее местонахождение и маршрут.

Сначала Трамп демонстративно перед журналистами сел в старый самолет Air Force. После этого его незаметно вывели из самолета через специальный кейтеринговый грузовик. Он подъехал к другой стороне самолета, подальше от камер.

Грузовик доставил Трампа к военному самолету C-32A, на который он пересел вместе с частью команды.

В то же время журналисты и другие сотрудники Белого дома остались на старом Air Force One. Им приказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы они не видели, что происходит. Таким образом, старый Air Force One стал самолетом-приманкой. Он летел в Великобританию под президентским позывным AF1, хотя самого Трампа на борту уже не было.

В Великобритании Трамп вновь появился перед журналистами, после чего пересел на новый Air Force One и уже на нем отправился в Вашингтон.

Главной причиной замены самолета стала угроза со стороны Ирана. Американская разведка получила информацию о возможном ударе по самолету Трампа после его вылета из Анкары.

Дополнительным фактором стала безопасность нового Boeing 747-8, подаренного Катаром. Он еще не обладал всеми защитными возможностями старого президентского самолета.