За повідомленнями журналістів, Дональда Трампа перемістили з одного літака на інший за допомогою вантажівки з їжею. Зрештою, президент США підтвердив цю інформацію, пише Reuters.

Що сказав Трамп про свою таємну евакуацію з Туреччини?

Зауважимо, що Білий дім тримав зміну літака у таємниці. Про неї стало відомо лише після публікації Washington Post.

Деякі оглядачі поставили під сумнів, чи не наражала така операція на небезпеку помічників Трампа та журналістів, які летіли на літаку, що, як вважалося, перевозив президента.

Я думаю, що насправді літак, яким я летів, був під більшою загрозою. Думаю, він був більш вразливим, тому що, ймовірно, саме його могли б атакувати,

– сказав президент журналістам.

Після того як у соцмережах почали поширювати меми про те, що Трамп нібито ховався у вантажівці з харчуванням, політик заявив, що лише виконував рекомендації Секретної служби – відомства, яке відповідає за його охорону.

Це рішення Секретної служби. Я просто роблю те, що вони вважають за потрібне. Тому я дотримуюся вказівок Секретної служби та військових,

– сказав Трамп.

"Мабуть, була якась загроза. Я особливо не розпитував про це. Мені постійно погрожують", – додав він.

Як відбувалася евакуація Трампа з Туреччини?

Евакуація Трампа з Туреччини була заздалегідь продуманою операцією, щоб приховати його справжнє місце перебування та маршрут.

Спочатку Трамп демонстративно перед журналістами сів на старий Air Force. Після цього його непомітно вивели з літака через спеціальну кейтерингову вантажівку. Вона під'їхала до іншого боку літака, подалі від камер.

Вантажівка доставила Трампа до військового літака C-32A, на який він пересів разом із частиною команди.

Водночас журналісти та інші співробітники Білого дому залишилися на старому Air Force One. Їм наказали закрити шторки ілюмінаторів, щоб вони не бачили, що відбувається. Таким чином, старий Air Force One став літаком-приманкою. Він летів до Великої Британії під президентським позивним AF1, хоча самого Трампа на борту вже не було.

У Британії Трамп знову з'явився перед журналістами, після чого пересів на новий Air Force One і вже ним вирушив до Вашингтона.

Головною причиною заміни літака була загроза з боку Ірану. Американська розвідка отримала інформацію про можливий удар по літаку Трампа після його вильоту з Анкари.

Додатковим фактором стала безпека нового Boeing 747-8, подарованого Катаром. Він ще не мав усіх захисних можливостей старого президентського літака.