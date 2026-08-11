До Туреччини на саміт НАТО Дональд Трамп прилетів на новому літаку, подарованому Катаром. А залишити країну президент мав на старому синьо-білому літаку Air Force One. Зокрема, про це офіційно заявив Білий дім, розповідає The Washington Post із посиланням на обізнаних із ситуацією співрозмовників.

Як відбувався таємний виліт Трампа з Туреччини?

Увечері 8 липня Трамп справді сів на старий Air Force One і помахав журналістам та присутнім. Однак на цьому його публічний виліт фактично закінчився.

Коли літак готували до відправлення, Трампа разом із кількома помічниками таємно вивели через кейтерингову вантажівку. Її контейнер за допомогою гідравліки підняли до рівня літака та підвели до дверей з іншого боку Air Force One – подалі від камер і людей, які не знали про операцію.

Після цього вантажівку опустили й відвезли до іншого літака – військового C-32A, який стояв неподалік. Трамп вийшов із вантажівки та піднявся на борт C-32A. Разом із ним летів міністр оборони США Піт Гегсет, який сів на літак окремо через звичайні зовнішні сходи.

У цей час журналісти та частина співробітників Білого дому продовжували перебувати на старому Air Force One. Їм навіть наказали опустити шторки на ілюмінаторах. У такий спосіб, старий Air Force One перетворили на літак-приманку. Журналісти вважали, що разом із ними летить президент, а насправді Трамп уже перебував на іншому літаку.

C-32A летів до Британії під непомітним позивним Reach 18, що дозволяло не привертати увагу до переміщення президента.

При цьому старий Air Force One під час польоту отримав звичайний президентський позивний AF1, хоча Трампа на його борту вже не було.

Щоб ще більше заплутати спостерігачів, до Британії окремо прибули всі три літаки. Першим приземлився новий катарський Air Force One, потім C-32A з Трампом, а через кілька хвилин – старий Air Force One з журналістами та співробітниками Білого дому.

Після посадки Трамп знову з'явився перед камерами вже зі старого Air Force One. Як саме його пересадили з C-32A назад на цей літак, невідомо. Після цього він разом із журналістами пересів на новий Air Force One і вже на ньому вирушив до Вашингтона.

Чому США пішли на таку операцію?

Головною причиною стала загроза з боку Ірану. Американська розвідка отримала інформацію про можливий напад на Трампа або літак, яким він мав залишити Туреччину.

Побоювання були особливо серйозними через те, що Туреччина межує з Іраном, а в цей період між Вашингтоном і Тегераном тривало військове протистояння. Напередодні американські сили за наказом Трампа відновили удари по Ірану після провалу переговорів.

Додатковою проблемою був новий Boeing 747-8, подарований Катаром, яким Трамп прилетів до Туреччини.

За даними американських ЗМІ, цей літак ще не мав усіх оборонних можливостей старого президентського літака. Тому американські служби вирішили не ризикувати.

Замість того щоб відкрито посадити Трампа на C-32A, вони створили видимість, що президент вилетів на старому Air Force One.