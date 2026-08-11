В Турцию на саммит НАТО Дональд Трамп прилетел на новом самолете, подаренном Катаром. А покинуть страну президенту предстояло на старом сине-белом самолете Air Force One. В частности, об этом официально заявил Белый дом, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленных о ситуации собеседников.

Как проходил тайный вылет Трампа из Турции?

Вечером 8 июля Трамп действительно сел в старый Air Force One и помахал журналистам и присутствующим. Однако на этом его публичный вылет фактически закончился.

Когда самолет готовили к вылету, Трампа вместе с несколькими помощниками тайно вывели через грузовик кейтеринговой службы. Ее контейнер с помощью гидравлики подняли до уровня самолета и подвели к дверям с другой стороны Air Force One – подальше от камер и людей, не знавших об операции.

После этого грузовик опустили и отвезли к другому самолету – военному C-32A, который стоял неподалеку. Трамп вышел из грузовика и поднялся на борт C-32A. Вместе с ним летел министр обороны США Пит Хегсет, который сел в самолет отдельно по обычной внешней лестнице.

В это время журналисты и часть сотрудников Белого дома продолжали находиться на старом Air Force One. Им даже приказали опустить шторки на иллюминаторах. Так, старый Air Force One превратили в самолет-приманку. Журналисты полагали, что вместе с ними летит президент, а на самом деле Трамп уже находился на другом самолете.

C-32A летел в Великобританию под незаметным позывным Reach 18, что позволяло не привлекать внимания к перемещению президента.

При этом старый Air Force One во время полета получил обычный президентский позывной AF1, хотя Трампа на его борту уже не было.

Чтобы еще больше запутать наблюдателей, в Великобританию отдельно прибыли все три самолета. Первым приземлился новый катарский Air Force One, затем C-32A с Трампом, а через несколько минут – старый Air Force One с журналистами и сотрудниками Белого дома.

После посадки Трамп снова появился перед камерами уже из старого Air Force One. Как именно его пересадили с C-32A обратно на этот самолет, неизвестно. После этого он вместе с журналистами пересел на новый Air Force One и уже на нем отправился в Вашингтон.

Почему США пошли на такую операцию?

Главной причиной стала угроза со стороны Ирана. Американская разведка получила информацию о возможном нападении на Трампа или самолет, на котором он должен был покинуть Турцию.

Опасения были особенно серьезными из-за того, что Турция граничит с Ираном, а в этот период между Вашингтоном и Тегераном продолжалось военное противостояние. Накануне американские войска по приказу Трампа возобновили удары по Ирану после провала переговоров.

Дополнительной проблемой стал новый Boeing 747-8, подаренный Катаром, на котором Трамп прилетел в Турцию.

По данным американских СМИ, этот самолет еще не обладал всеми оборонительными возможностями старого президентского самолета. Поэтому американские службы решили не рисковать.

Вместо того чтобы открыто посадить Трампа на C-32A, они создали видимость того, что президент вылетел на старом Air Force One.