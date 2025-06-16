Трамп досрочно покинул саммит G7, не встретившись с Зеленским

15 – 17 июня в Канаде проходит саммит стран "Большой семерки". Ожидалось, что в рамках этого события Дональд Трамп должен был встретиться с президентом Зеленским. Впрочем, этого не произойдет.

Как сообщают The New York Times, Трамп досрочно покинул саммит G7, передает 24 Канал.

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В чем причина побега президента США с саммита

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в заметке в соцсети "X" объяснила, что Трамп "уедет после ужина с главами государств из-за событий на Ближнем Востоке".

Сам президент США еще в понедельник днем намекнул журналистам, что на него оказывается давление из-за кризиса, заявив: "Я поужинаю с этими замечательными лидерами, а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно". На вопрос, могут ли США присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля, Трамп ответил: "Я не хочу об этом говорить".

К слову, несмотря на первоначальный отказ поддержать совместное заявление стран G7 с призывом к сдержанности и дипломатии в конфликте между Израилем и Ираном, в конце концов Трамп его подписал.

Американский чиновник отметил, что Трамп передумал после того, как в текст заявления внесли определенные изменения. В нем, в частности, говорится о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, а Израиль имеет право на самозащиту.

Заявление подписали лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Японии и ЕС.

Напомним, что 17 июня Трампа должен был обсудить с союзниками ситуацию в Украине и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Президент Украины говорил, что хочет во время разговора с американским лидером поднять вопрос оборонного пакета, который Киев готов купить у Вашингтона.