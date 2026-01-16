Наконец-то дождался: Трампу вручили Нобелевскую премию мира, но есть нюанс
- Трамп получил Нобелевскую премию мира от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.
- Встреча между Трампом и Мачадо состоялась 15 января в Овальном кабинете и длилась более часа.
Трамп, который уже давно хотел Нобелевскую премию мира, наконец ее получил. Впрочем, вручила награду американскому президенту лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
Свою премию она получила в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Что известно о встрече Трампа и Мачадо?
Как пишет Reuters, Трамп и Мачадо встретились 15 января в Овальном кабинете. Встреча длилась более часа.
Это была первая личная встреча Трампа с Мачадо.
Я вручила Трампу Нобелевскую премию мира. Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе,
– сказала Мачадо после встречи.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявляла, что американский президент с нетерпением ждал встречи с Мачадо. Впрочем, пока у него "реалистичная" оценка, что она пока не имеет необходимой поддержки для руководства Венесуэлой.
Трамп уже отреагировал на встречу с Мачадо, назвав передачу Нобелевской премии мира "таким замечательным жестом взаимного уважения".
"Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая так много пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Спасибо, Мария!" – написал он.
США и Венесуэла: последние новости
Дональд Трамп недавно опубликовал скриншот якобы из Википедии, на котором он назван "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" с 2026 года, но на реальной странице этого нет. После похищения Мадуро, временным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес, но Штаты не признают ее легитимным лидером.
США 15 января захватили нефтяной танкер "Вероника". Это уже шестой танкер, связанный с Венесуэлой, который задержали американские силы.
Также США завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму 500 миллионов долларов. Это было частью сделки на 2 миллиарда долларов между Каракасом и Вашингтоном.