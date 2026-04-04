Вероятно, готовится спецоперация, эксперт предположил, что для Трампа станет победой в Иране

После ударов США по Ирану ситуация на Ближнем Востоке не стала проще, а наоборот открыла новую фазу рисков. Теперь вопрос уже не только в самой атаке, но и в том, как Вашингтон собирается выходить из этой истории без нового обострения и без очевидного политического поражения.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала предположил, что для Дональда Трампа настоящей победой может стать не громкая риторика, а конкретный результат. Он объяснил, почему вокруг Ирана теперь может готовиться совсем другой сценарий.

Что для Трампа станет настоящей победой в Иране?

После ударов по Ирану для Трампа возникла проблема, которую невозможно закрыть самыми громкими заявлениями. Можно говорить об уничтоженных объектах и о якобы выполненном плане, но это не дает ответа на главный вопрос: что делать с обогащенным ураном, который уже существует, и как не оставить Ирану возможность снова вернуться к этой теме. Пока этот ресурс остается в руках Тегерана, историю будет трудно подать как завершенную победу.

Трамп сказал, что причины этой войны были в том, что сначала ты хочешь остановить обогащение урана, и вторая причина – это то, что ты хотел сменить власть в этой стране. Но тот уран, который был обогащен, он остается,

– подчеркнул Городницкий.

Поэтому выход для Вашингтона он видит не в красивом политическом финале, а в очень конкретном действии. Уран или должны передать третьим странам, или его придется физически забирать силой.

Скорее всего, готовится действительно какая-то спецоперация для того, чтобы прийти и забрать этот уран обогащенный. Якобы они знают, где он находится,

– предположил Городницкий.

Он не исключает, что такой сценарий могут подать по-разному – как реальное штурмовое действие или как политически срежиссированный успех. Но суть, по его мнению, не меняется: без контроля над этим ураном Трамп не будет иметь чем отчитываться о победе.

К слову: Дональд Трамп заявил, что США смогут разблокировать Ормузский пролив, но для этого еще нужно время. Он прямо связал это с восстановлением экспорта нефти из Персидского залива, через которую проходит около пятой части мировых поставок.

Без такого результата Трамп не сможет убедительно объяснить своим избирателям, что США стали безопаснее после этой кампании.

Ему нужен этот уран любым образом. Или он должен быть передан третьим странам. Он не должен быть в руках иранцев. Это единственное условие победы. Все остальное будет считаться поражением Трампа,

– сказал эксперт.

Просто выйти из этой истории, по его логике, Трамп уже не может без серьезных репутационных потерь. Если Иран сохранит этот ресурс и при этом еще и навяжет свои правила в районе Ормузского пролива, Вашингтон получит не победу, а длинный новый узел проблем на годы вперед.

