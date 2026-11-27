Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что его супруга, первая леди Мелания Трамп, могла бы вести переговоры от имени Соединенных Штатов по поводу войны в Украине. Он похвалил ее за участие в гуманитарной операции по спасению жителей оккупированных Олешек в Херсонской области.

Об этом американский президент заявил во время традиционных праздничных звонков военнослужащим США по случаю Дня благодарения.

Что Трамп сказал о роли Мелании в переговорах?

Во время общения с военными Трамп упомянул гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках. По его словам, благодаря усилиям первой леди удалось помочь эвакуировать более 800 местных жителей.

Президент США отметил дипломатические способности супруги и предположил, что она могла бы представлять Соединенные Штаты на переговорах.

Возможно, ей стоило бы вести переговоры от имени нашей страны. Она договорилась о хорошем прекращении огня,

– заявил Трамп.

В то же время он не уточнил, действительно ли рассматривает возможность привлечения Мелании к переговорному процессу по прекращению войны в Украине и в каком формате это могло бы происходить.

Как Мелания Трамп помогла жителям Олешек?

Ранее в Белом доме рассказали о роли первой леди США в достижении локального прекращения огня в Олешках и в Херсонской области, что позволило провести гуманитарную миссию.

За весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины и содействие спасению и эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

Награду первой леди США вручил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия в Белом доме.