Меланія Трамп / Фото Getty Images (ілюстративне)
Президент США Дональд Трамп припустив, що його дружина, перша леді Меланія Трамп, могла б вести переговори від імені Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Він похвалив її за участь у гуманітарній операції з порятунку жителів окупованих Олешок на Херсонщині.
Про це американський президент заявив під час традиційних святкових дзвінків військовослужбовцям США з нагоди Дня подяки.
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Що Трамп сказав про роль Меланії в переговорах?
Під час спілкування з військовими Трамп згадав гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках. За його словами, завдяки зусиллям першої леді вдалося допомогти евакуювати понад 800 місцевих жителів.
Президент США відзначив дипломатичні здібності дружини та припустив, що вона могла б представляти Сполучені Штати на переговорах.
Можливо, їй варто було б вести переговори від імені нашої країни. Вона домовилася про хороше припинення вогню
Водночас він не уточнив, чи справді розглядає можливість залучення Меланії до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні і в якому форматі це могло б відбуватися.
Як Меланія Трамп допомогла жителям Олешок?
Раніше у Білому домі розповіли про роль першої леді США у досягненні локального припинення вогню в Олешках та на Херсонщині, яке дало змогу провести гуманітарну місію.
За вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України та сприяння порятунку й евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.
Нагороду першій леді США передав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу у Білому домі.
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