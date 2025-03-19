Трамп предложил Зеленскому передать АЭС в собственность США, –Белый дом

Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом. Во время разговора президент США предложил важную инициативу.

Пресс-секретарь Белого дома Левитт рассказала, что Дональд Трамп предложил передать АЭС в собственность Белому дому. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Это станет защитой

Дональд Трамп якобы вынес на обсуждение украинское электроснабжение и атомные электростанции. Он высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве.

В частности, если США будут владеть этими АЭС, то это будет лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили 19 марта. Днем ранее президент США имел разговор с Владимиром Путиным, в которой также обсуждал ситуацию в Украине. Одним из первых шагов к прекращению огня он предложил прекращение ударов по энергообъектам.