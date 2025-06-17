Играет на руку россиянам: три фактора, почему Трамп мог сбежать с саммита G7

Американский президент покинул саммит G7, который проходит в эти дни в Канаде, досрочно. Он объяснил свое поведение обострением ситуации на Ближнем Востоке. Трамп показал свое неуважение к союзникам США, потому что для него важнее его имидж и видение мира.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, добавив, что, заглядывая наперед, трудно представить, что теперь США захотят стать полноценным и активным участником "Коалиции решительных". Это вычеркивается, как и вопрос совместного со Штатами введения санкционного пакета против России.

Смотрите также "Он понятия не имеет, почему я покинул саммит G7": Трамп набросился на Макрона из-за его комментария

Трамп хочет оставаться непредсказуемым

Среди факторов, что объясняют поступок Трампа, который покинул саммит "Большой семерки" раньше, чем планировалось, эксперт назвал нежелание американского лидера вместе с европейскими государствами принимать решения для усиления давления на Россию. Он, по словам Краева, не хочет делать это в тот момент, когда ему кажется, что он снова прощупал Путина и понял, как с ним надо обращаться.

Второй фактор действительно может быть связан с событиями на Ближнем Востоке, что поставило Трампа определенным образом в тупик. Эксперт заметил, что хоть президент США и говорил о том, что, мол, знал о решении Израиля заранее и полностью это поддерживал, однако не похоже по реакции США на то, что они действительно понимали, что происходит,

Учитывая то, что только через четыре дня они начали подтягивать туда достаточные силы своего ВМФ, чтобы как-то контролировать и отслеживать ситуацию,

– озвучил Краев.

Третий фактор, который мог повлиять на то, что Трамп преждевременно покинул саммит "Большой семерки" – протесты в США. Они продолжаются, начинают все больше нарастать. Ситуация выглядит таким образом, что для Трампа его собственное эго, восприятие, позиционирование внутри страны и среди политического истеблишмента является более важным, чем ряд других аспектов.

"Становится очевидным, что для него быть дома, реагировать на протесты – важнее задача, чем участие во всевозможных странных до сих пор для него международных многосторонних форматах встреч", – считает эксперт.

Пока, как подытожил Краев, неизвестно, или лидер Штатов намеренно с подыгрыванием россиянам так поступил на саммите, или это действительно Трамп, который остается верен себе.

Я склоняюсь ко второму варианту. Трамп остается Трампом, продолжает делать то, что и делал – быть непредсказуемым. Поведение Трампа оскорбительно для его партнеров и играет на руку россиянам,

– озвучил Краев.

Отметим, что политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает, что Трамп сбежал от ответственности. Ведь на встрече пришлось бы обсуждать тему тарифов, необходимости вводить санкции против России, что он, по мнению Лесного, делать не собирается.