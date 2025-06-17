Израильские ВВС атаковали десятки объектов на западе Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел. В результате уничтожили пусковые установки баллистических ракет и БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

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Уничтожение иранских ракет и БПЛА

В ночь на 17 июня израильские силы обороны нанесли точечные удары по военным объектам Ирана. ВВС поразили пусковые установки ракет класса "земля-земля" и "земля-воздух", а также склады беспилотников. Объекты были расположены на западе Ирана.

Иран снова нанес удар по Израилю: смотрите видео

В ночь перед контрударом Израиля Иран совершил очередную атаку: было выпущено около 10 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватила система ПВО, однако некоторые ракеты попали в жилые районы.

Мощные взрывы в Израиле: погибли украинцы

Последствия иранской атаки в ночь на 15 июня в Израиле в городах Бат-Ям вблизи Тель-Авива и Тамра вблизи Хайфы были смертельными: погибли 13 человек, среди них – граждане Украины. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о гибели пяти украинцев, в частности трех детей.

Напомним, Иран и Израиль несколько дней атакуют друг друга. Они бьют по НПЗ, ядерным объектам, местам производства оружия. Израиль уничтожает иранское военное командование и ученых-ядерщиков. Города обеих стран подвергаются значительным разрушениям, есть погибшие.