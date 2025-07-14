Аналитики сомневаются, что Трамп введет обещанные 100% пошлины против партнеров России, – NYT

Новый план президента Трампа по поставкам оружия Украине и его одновременная угроза суровыми санкциями торговым партнерам России отражают резкое изменение его позиции по войне. В то же время многие эксперты все же сомневаются, что американский лидер решится на эти значительные пошлины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Как эксперты оценивают слова Трампа относительно пошлин против партнеров России?

Журналисты отмечают, что эксперты сомневаются в правдивости угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на торговых партнеров России, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

В издании напоминают, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией – почти 250 миллиардов долларов США в год, включая огромный импорт нефти. Это означает, что введение новых пошлин приведет к противостоянию Трампа с Пекином.

Аналитики также заявили, что глава Белого дома вряд ли рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины. Кроме того, как пишут журналисты, Трамп известен тем, что устанавливает дедлайны, которых не придерживается, что вызывает вопрос о том, действительно ли будет действовать он в отношении Путина так, как сказал, когда закончится 50-дневный срок.

Хотя Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные тарифы как на Россию, так и на ее торговых партнеров после того, как пройдет 50 дней его ультиматума по соглашению о прекращении огня, прямые тарифы на импорт США из России не будут иметь существенного влияния на экономику России,

– пишут журналисты.

По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали российских товаров только на сумму около 3 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы состоит из российского удобрения, железа, стали и урана для американских ядерных реакторов.

Пока непонятно, намерен ли Трамп ограничить эту торговлю. Соединенные Штаты, свою очередь, экспортируют в Россию товаров только на 500 миллионов долларов.

Какие могут быть последствия "вторичных пошлин" на Китай и Индию?

В то же время угроза Трампа ввести "вторичные" тарифы на любую страну, которая торгует с Россией, может иметь гораздо большее влияние, особенно когда речь идет об энергетическом секторе России.

"Российская экономика выдержала суровые санкции в значительной степени благодаря постоянному экспорту нефти и газа в страны, которые не относятся к режиму санкций, возглавляемого Западом. Китай и Индия являются "спасательными кругами" для России, поскольку они воспользовались более низкими ценами на энергоносители, которые Москва может контролировать после потери своих западных покупателей после вторжения в Украину в феврале 2022 года", – говорится в материале.

По данным журналистов, Китай и Индия ежегодно вливают десятки миллиардов долларов в кремлевскую казну, а эти деньги идут на ведение войны против Украины.

В материале указано, что Индия может иметь возможности для сокращения поставок энергоносителей из России: хотя сейчас она импортирует почти 40 процентов своей нефти из страны-агрессора, к 2022 году этот показатель составлял лишь 1%.

Но Россия является главным торговым партнером Китая, и даже к 2022 году на нее приходилось более 15% импорта нефти Китая.

Эдвард Фишман, бывший чиновник Государственного департамента и эксперт по санкциям против России, отметил, что Трамп уже один раз отказался от угрозы введения тарифов в размере более 125 процентов на китайский экспорт.

Если целью является сокращение экспорта энергоносителей из России, это не сработает,

– написал он в социальных сетях.

Многие близкие союзники США, включая Японию и Европейский Союз, также ведут значительный бизнес с Россией. Трамп также знает, что резкое сокращение экспорта российских энергоносителей приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по американским потребителям, пошатнет рынки и будет стимулировать общую инфляцию.