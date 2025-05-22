Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов прекратить войну, – WSJ

Президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает.

Это он сказал им во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что об этом известно

Это признание подтвердило то, во что европейские лидеры давно верили относительно Путина, но они впервые услышали это от Трампа. Это также противоречит заявлениям Трампа о том, что Путин искренне хочет мира,

– говорится в статье.

WSJ пишет, что хоть американский президент осознал нежелание Владимира Путина достичь мира, это не подтолкнуло его к усилению санкций против России, к которым призвали украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Еще за день до телефонного разговора с Путиным, в воскресенье, 18 мая, Дональд Трамп поговорил с европейскими лидерами. Во время разговора с ними он намекнул, что может ввести санкции, если Владимир Путин откажется от прекращения огня.

Впрочем, издание отмечает, что к понедельнику Дональд Трамп снова изменил свою позицию и отказался от усиления санкций. Зато президент США заявил, что хочет быстро начать переговоры на низшем уровне между Украиной и Россией в Ватикане.

"Это не моя война. Мы ввязались в то, в чем нам не следовало участвовать", – сказал Дональд Трамп в комментарии журналистам в понедельник, 19 мая, после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором.