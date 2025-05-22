Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, Европа не хочет медлить с действиями против России и больше не ориентируется на американского президента Дональда Трампа.

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Как Кремль "влияет" на Европу

В отличие от него, европейские лидеры четко понимают опасность, которую несет Кремль. Он отметил, что лидеры европейских стран, которые приезжали в Киев, осознают: бездействие может уничтожить Европейский Союз.

К этому сегодня активно прилагается Путин благодаря своим союзникам – Виктору Орбану, Роберту Фицо, поддержке пророссийских кандидатов на румынских выборах, которые таки не смогли победить на президентских выборах. Владимир Путин пытается расшатать ситуацию в Молдове и многих других европейских государствах,

– сказал Максим Джигун.

Он добавил, что некоторые лидеры ЕС понимают: если Трамп тянет время, значит и в дальнейшем будет тянуть. Европейцы же должны действовать. Поэтому и готовят новые санкции против России. Даже если без участия США их эффект будет меньше – это четкий сигнал поддержки Украины.

Я думаю, что дополнительным шагом должно быть приглашение Украины в Европейский Союз по ускоренной процедуре,

– сказал Джигун.

Он пояснил, что это не просто формальность – такая инициатива может ускорить завершение войны. Противостояние между Европой и США только начинается, считает Джигун. Это было видно еще по реакции европейцев на пошлины Трампа – они не пытались загладить конфликт, а заявили, что будут отвечать зеркально. В частности, Франция и Германия.

Джигун добавил, что поэтому и по помощи Украине, и в противодействии Путину – у них будет более четкая и абсолютно жесткая позиция.

К слову, в 1938 году Адольфа Гитлера пытались успокоить, отдав ему Чехословакию. Тогда британские и французские политики, вернувшись домой, получили овации: мол, отдали Гитлеру земли – и война не начнется. Но это не остановило ни диктатора, ни мировую катастрофу.