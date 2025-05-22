Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, Європа не хоче зволікати з діями проти Росії й більше не орієнтується на американського президента Дональда Трампа.

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Як Кремль "впливає" на Європу

На відміну від нього, європейські лідери чітко розуміють небезпеку, яку несе Кремль. Він зауважив, що лідери європейських країн, які приїжджали до Києва, усвідомлюють: бездіяльність може знищити Європейський Союз.

До цього сьогодні активно докладається Путін завдяки своїм союзникам – Віктору Орбану, Роберту Фіцо, підтримці проросійських кандидатів на румунських виборах, які таки не змогли перемогти на президентських перегонах. Владімір Путін намагається розхитати ситуацію в Молдові та багатьох інших європейських державах,

– сказав Максим Джигун.

Він додав, що деякі лідери ЄС розуміють: якщо Трамп тягне час, значить і надалі тягнутиме. Європейці ж повинні діяти. Тому й готують нові санкції проти Росії. Навіть якщо без участі США їхній ефект буде меншим – це чіткий сигнал підтримки України.

Я думаю, що додатковим кроком мало б бути запрошення України до Європейського Союзу за пришвидшеною процедурою,

– сказав Джигун.

Він пояснив, що це не просто формальність – така ініціатива може пришвидшити завершення війни. Протистояння між Європою та США лише починається, вважає Джигун. Це було видно ще з реакції європейців на мита Трампа – вони не намагалися загладити конфлікт, а заявили, що відповідатимуть дзеркально. Зокрема, Франція та Німеччина.

Джигун додав, що тому і щодо допомоги Україні, і у протидії Путіну – в них буде чіткіша й абсолютно жорсткіша позиція.

До слова, у 1938 році Адольфа Гітлера намагалися заспокоїти, віддавши йому Чехословаччину. Тоді британські та французькі політики, повернувшись додому, отримали овації: мовляв, віддали Гітлеру землі – і війна не почнеться. Але це не зупинило ні диктатора, ні світову катастрофу.