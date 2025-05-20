Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, отметив, что переговоры, которые происходили недавно в Стамбуле были российско-американскими. Украинцы, по его мнению, выступали имитаторами процесса. Положительным является то, что удалось договориться об обмене пленными 1000 на 1000.

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Участие Украины в переговорах

Валерий Чалый отметил, что российско-американские переговоры продолжаются, а Украине надо найти способ присоединиться к этому, чтобы реализовать собственные цели.

Важно! Дональд Трамп заявил, что имеет внутреннюю "красную линию", после которой США могут прекратить участие в мирных переговорах по войне в Украине, но разглашать ее не собирается. По его мнению, публичное озвучивание такой границы только усложнит переговорный процесс. Трамп также отметил, что, по его убеждению, США вообще не должны были вмешиваться в эту войну.

Ранее в Европе говорили, если результатов после переговоров в Стамбуле не будет, то они будут вводить санкции против страны-агрессора. США пока не планируют присоединиться к этим ограничениям, которые касаются эмбарго на нефть и вторичных санкций.

Нам отстранение Дональда Трампа от позиции посредника сейчас, мне кажется, уже будет выгодным. Но в случае, если США перейдут от посредничества к поддержке Украины вместе с Европой,

– сказал дипломат.

Он подчеркнул, что важно, чтобы лидер США не создавал проблем для Украины в контексте поставок оружия и санкций против России. То есть, чтобы он позволил действовать против оккупантов без его участия.

Я ожидаю ослабления России. Там могут вынужденно перейти к реальным переговорам. У них (у россиян – 24 Канал) возник вопрос финансирования войны на следующий год. Когда вам рассказывают, что готовы воевать 20 лет, то знайте, что это уже сигнал, который можно читать наоборот,

– пояснил Валерий Чалый.

Сейчас же, по его словам, россияне наращивают свою переговорную позицию на суше. Украина имеет шанс это делать на море, в воздухе и во внутренней политике, показывая невозможность изменения ситуации.