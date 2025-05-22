Це він сказав їм під час телефонної розмови в понеділок, 19 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що про це відомо

Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечить заявами Трампа про те, що Путін щиро хоче миру,

– ідеться у статті.

WSJ пише, що хоч американський президент усвідомив небажання Володимира Путіна досягти миру, це не підштовхнуло його до посилення санкцій проти Росії, до яких закликали український президент Володимир Зеленський та європейські лідери.

Ще за день до телефонної розмови з Путіним, у неділю, 18 травня, Дональд Трамп поговорив є європейськими лідерами. Під час розмови з ними він натякнув, що може запровадити санкції, якщо Володимир Путін відмовиться від припинення вогню.

Втім, видання наголошує, що до понеділка Дональд Трамп знову змінив свою позицію і відмовився від посилення санкцій. Натомість президент США заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Україною та Росією у Ватикані.

"Це не моя війна. Ми вплуталися в те, в чому нам не слід було брати участь", – сказав Дональд Трамп у коментарі журналістам у понеділок, 19 травня, після двогодинної телефонної розмови з російським диктатором.