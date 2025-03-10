Трамп снова пытался "соблазнить" Гренландию, но та жестко отреагировала на его посягательства

Дональд Трамп снова выразил желание купить арктический остров. В Гренландии ответили, что подобная риторика американского лидера отпугивает от него потенциальных союзников.

Так, в своей соцсети Truth Social президент США в очередной раз заявил, что хочет владеть Гренландией. Он пообещал ей гарантировать безопасность и миллиарды долларов инвестиций, передает 24 Канал.

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Трамп не отказывается от Гренландии

Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми. И, если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов,

– заманивал Трамп гренландцев.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде не оставил без комментария новые бредни американского президента. В интервью телеканалу DR он назвал высказывания Трампа презрительными.

Эгеде подчеркнул, что Гренландия заслуживает уважительного отношения, которое Трамп не хочет проявлять к ней, с тех пор, как стал снова президентом.

Чиновник заметил, что подобное поведение американского лидера отталкивает страны, которые хотели бы иметь более тесное сотрудничество с США. Также Эгеде назвал Трампа "непредсказуемым" и сказал, что он заставляет людей чувствовать себя в опасности.

Напомним, желание купить Гренландию Трамп выразил во время первого выступления перед Конгрессом. В Гренландии ответили, что она не продается.