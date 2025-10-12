Трамп призвал Конгресс расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году
- Трамп призвал Конгресс расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году, назвав это решение коррумпированным.
- Он обвинил Адама Шиффа в нечестности и коррупции, сравнив импичмент с Уотергейтом.
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году. Он назвал это решение крайне коррумпированным.
Он выступил с обвинениями в адрес Адама Шиффа – тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social.
Смотрите также Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убивать всех, – Трамп
Что заявил Трамп об "украинском импичменте" себя?
Украинский импичмент (меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это,
– написал Трамп.
Он назвал тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа "нечестным и коррумпированным".
Справка: Уотергейт – политический скандал в США 1972 – 1974 годов, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона – единственной в истории США отставкой президента. Скандал возник из-за попыток администрации Никсона скрыть свою причастность к взлому штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне.
Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала
Зеленский дважды за 2 дня поговорил с Трампом
Зеленский второй раз за два дня общался с Трампом 12 октября. Основными темами разговора стали усиление ПВО, удары России и дальнобойные удары Украины.
11 октября президенты говорили полчаса. Трампа проинформировали о недавних воздушных атаках России и потребности усиления украинской ПВО, в частности речь шла о путях передачи дополнительных ракет к Patriot. Говорилось также и о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.
Зеленский подчеркнул, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", а это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира,