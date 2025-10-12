Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году. Он назвал это решение крайне коррумпированным.

Он выступил с обвинениями в адрес Адама Шиффа – тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social.

Смотрите также Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убивать всех, – Трамп

Что заявил Трамп об "украинском импичменте" себя?

Украинский импичмент (меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это,

– написал Трамп.

Он назвал тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа "нечестным и коррумпированным".

Справка: Уотергейт – политический скандал в США 1972 – 1974 годов, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона – единственной в истории США отставкой президента. Скандал возник из-за попыток администрации Никсона скрыть свою причастность к взлому штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне.



Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Зеленский дважды за 2 дня поговорил с Трампом