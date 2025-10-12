Трамп закликав Конгрес розслідувати його "український імпічмент" 2019 року
Президент США закликав Конгрес розслідувати його "український імпічмент" 2019 року. Він назвав це рішення вкрай корумпованим.
Він виступив зі звинуваченнями на адресу Адама Шиффа – тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у Truth Social.
Що заявив Трамп про "український імпічмент" себе?
Український імпічмент (мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це,
– написав Трамп.
Він назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".
Допис Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу