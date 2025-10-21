В России отмолились "немедленно остановить" войну на призыв президента США
- Россия отвергла предложение Трампа "немедленно остановить" войну, сославшись на "первопричины" конфликта.
- Сергей Лавров отметил, что Вашингтон не должен забывать о "первопричинах" войны.
В России отвергли предложение Трампа "немедленно остановить" войну. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров напомнил о "первопричинах" войны.
Трамп призвал остановить войну на нынешних позициях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Как в России ответили на предложение Трампа?
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться", но "это означало бы забыть первопричины" войны.
Он также заявил, что удивленно воспринял информацию из американских СМИ о том, что его саммит с госсекретарем США Рубио может быть перенесён.
Что предлагал Трамп?
Дональд Трамп сразу после того, как покинул Белый дом, высказался о встрече с Владимиром Зеленским в заметке в соцсети Truth Social. По словам президента США, переговоры с его украинским коллегой были "очень интересными и сердечными". В то же время Трамп заявил, что, как и в случае с Путиным, он сказал Зеленскому, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".
Владимир Зеленский согласился с Дональдом Трампом, что Украине и России стоит остановиться на нынешних позициях для начала мирных переговоров.
В то же время Кремль отверг идею остановки войск по линии соприкосновения как возможного первого шага к переговорам. Песков назвал подобные предложения "газетными сообщениями".