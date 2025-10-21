Укр Рус
Геополітика Росія У Росії відмомилися "негайно зупинити" війну на заклик президента США
21 жовтня, 13:35
2

У Росії відмомилися "негайно зупинити" війну на заклик президента США

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія відкинула пропозицію Трампа "негайно зупинити" війну, пославшись на "першопричини" конфлікту.
  • Сергій Лавров зазначив, що Вашингтон не повинен забувати про "першопричини" війни.

У Росії відкинули пропозицію Трампа "негайно зупинити" війну. Голова МЗС країни-агресорки Сергій Лавров нагадав про "першопричини" війни.

Трамп закликав зупинити війну на нинішніх позиціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС.

Дивіться також Поточна лінія зіткнення має бути початком переговорів: заява Зеленського і лідерів Європи 

Як у Росії відповіли на пропозицію Трампа?

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що з Вашингтона лунають заяви, що треба "негайно зупинитися", але "це означало б забути першопричини" війни.

Він також заявив, що здивовано сприйняв інформацію з американських ЗМІ про те, що його саміт з держсекретарем США Рубіо може бути перенесений.

Що пропонував Трамп?

  • Дональд Трамп одразу після того, як покинув Білий дім, висловився щодо зустрічі з Володимиром Зеленським у дописі у соцмережі Truth Social. За словами президента США, переговори з його українським колегою були "дуже цікавими та сердечними". Водночас Трамп заявив, що, як і у випадку з Путіним, він сказав Зеленському, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".

  • Володимир Зеленський погодився з Дональдом Трампом, що Україні та Росії варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.

  • Водночас Кремль відкинув ідею зупинки військ по лінії зіткнення як можливого першого кроку до переговорів. Пєсков назвав подібні пропозиції "газетними повідомленнями".