Дональд Трамп выступил с очередным заявлением относительно Украины. Президент США настоял на том, что украинскому президенту "придется заключить сделку".

Заявление Трампа по соглашению: что известно?

СМИ 16 сентября опубликовало очередное заявление президента США, в котором Трамп отметил, что Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение. Деталей о содержании заявления пока нет.

За несколько минут, американский лидер в очередной раз сказал о том, что европейские государства должны прекратить закупку российской нефти.

Стоит заметить, что ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что президент США считает важным, чтобы европейские партнеры продемонстрировали готовность к решительным действиям против России. Так, Соединенные Штаты требуют от ЕС введения тех санкций против россиян, которые они ожидают от Белого дома.

Можно предположить, что соглашение, о котором сказал Трамп, касается возможных мирных договоренностей и прекращения огня в Украине. Это именно то, что обсуждали президент Украины вместе с европейскими лидерами на встрече в США.

О каком соглашении может говорить Трамп?