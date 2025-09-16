Зеленскому придется заключить сделку, – Трамп
- Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку, но деталей не предоставил.
- Президент США также призвал европейские государства прекратить закупку российской нефти.
Дональд Трамп выступил с очередным заявлением относительно Украины. Президент США настоял на том, что украинскому президенту "придется заключить сделку".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Patriot для Украины: Зеленский ждет решения США по покупке оружия
Заявление Трампа по соглашению: что известно?
СМИ 16 сентября опубликовало очередное заявление президента США, в котором Трамп отметил, что Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение. Деталей о содержании заявления пока нет.
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку,
– написали в медиа.
За несколько минут, американский лидер в очередной раз сказал о том, что европейские государства должны прекратить закупку российской нефти.
Стоит заметить, что ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что президент США считает важным, чтобы европейские партнеры продемонстрировали готовность к решительным действиям против России. Так, Соединенные Штаты требуют от ЕС введения тех санкций против россиян, которые они ожидают от Белого дома.
Можно предположить, что соглашение, о котором сказал Трамп, касается возможных мирных договоренностей и прекращения огня в Украине. Это именно то, что обсуждали президент Украины вместе с европейскими лидерами на встрече в США.
О каком соглашении может говорить Трамп?
Дональд Трамп выразил поддержку идеи Владимира Путина по мирному соглашению, отказавшись призвать к прекращению огня в Украине.
Эксперты отмечают, что любая сделка, которая будет предусматривать отказ Украины от части территории, будет незаконной по Уставу ООН.
После переговоров в Вашингтоне 18 августа, Трамп сообщил, что начал готовить встречу между Зеленским и Путиным. Однако до сих пор подробности не известны.
Успешное завершение войны в значительной степени зависит от политической воли России и от позиции США, которые имеют возможность давить на Москву. Для Украины же ключевое значение имеют надежные гарантии безопасности.