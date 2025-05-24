США перенимают опыт использования дронов на войне в Украине, – Трамп

Американские военные активно исследуют новые способы ведения боевых действий. В частности, применение беспилотников на примере войны в Украине.

Об этом в субботу, 24 мая, заявил Дональд Трамп. Он выступил перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, передает 24 Канал.

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Что рассказал о дронах Трамп

По словам президента США, российско-украинская война продемонстрировала – профессия военных меняется очень быстро.

Хотите и верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война... К сожалению, мы видим это на примере России и Украины,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что американская армия продолжает изучать "очень страшную вещь" – различные формы ведения боевых действий, в частности, использование быстрых и точных беспилотников.

Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом. Ваша профессия меняется очень быстро,

– подытожил американский президент.

Напомним, недавно в сети впервые показали, как оборудованный тепловизионной камерой украинский дрон-перехватчик Sting уничтожил российский "Шахед".

Sting способен летать со скоростью более 160 километров в час и подниматься на высоту около 3 километров, его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у вражеского дрона-камикадзе.