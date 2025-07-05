Похоже, Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей, – Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что, вероятно, глава Кремля хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей.

На фоне этого американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине боеприпасами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявления журналистам в пятницу вечером, 4 июля, на борту Air Force One.

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Что сказал Трамп о Путине и помощи Украине

Президент США заявил, что ведет себя с Россией жестче, чем с Ираном. Он подчеркнул, что говорил с Путиным о санкциях во время последнего разговора.

В то же время американский лидер прокомментировал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что доволен им. По словам Трампа, им удалось обсудить различные вопросы.

Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Посмотрим, что будет дальше. Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с президентом Путиным,

– сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что государству понадобятся Patriot для обороны. Президент США заявил, что не хочет видеть, как люди гибнут, и добавил, что рассматривает вопрос отправки этих систем ПВО в Украину.