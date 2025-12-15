Трамп прокомментировал свой разговор с лидерами Европы по результатам встреч в Берлине
- Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами о войне в Украине.
- Трамп заявил, что есть прогресс в достижении соглашения, но Россия и Украина могут изменить свои позиции по этому поводу.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами по результатам двухдневных интенсивных переговоров в Берлине.
Детали разговора и свое мнение по этому поводу он выразил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете вечером в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о разговоре с европейскими лидерами?
Дональд Трамп сообщил представителям СМИ в Белом доме, что он имел "очень хороший разговор" с европейскими лидерами относительно войны в Украине. В то же время президент Владимир Зеленский, похоже, участия в ней не принимал.
Кажется, что дела идут хорошо, но мы же об этом давно говорим,
– сказал он.
Комментируя прогресс относительно переговоров, американский президент сказал, что, по его мнению, "мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде", но добавил, что и Россия, и Украина "могут менять позицию" по этому поводу.
То есть он говорит, что Россия якобы хочет завершить войну, но в определенный момент может отказаться от этого. По его словам, такая же ситуация якобы может возникнуть и с украинской стороны, но деталей Трамп не объяснил.
Что этому предшествовало?
Первая берлинская встреча украинского президента Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины прошла 14 декабря и длилась более 5 часов.
Уже 15 декабря в немецкой столице прошла встреча с участием Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
Незадолго после этого в Sky News сообщили, что переговоры между Украиной и партнерами, которые продолжались в Берлине в течение последних дней, прошли положительно, и что Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом.