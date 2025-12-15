Трамп прокомментировал свой разговор с лидерами Европы по результатам встреч в Берлине

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами по результатам двухдневных интенсивных переговоров в Берлине.

Детали разговора и свое мнение по этому поводу он выразил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете вечером в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о разговоре с европейскими лидерами?

Дональд Трамп сообщил представителям СМИ в Белом доме, что он имел "очень хороший разговор" с европейскими лидерами относительно войны в Украине. В то же время президент Владимир Зеленский, похоже, участия в ней не принимал.

Кажется, что дела идут хорошо, но мы же об этом давно говорим,

– сказал он.

Комментируя прогресс относительно переговоров, американский президент сказал, что, по его мнению, "мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде", но добавил, что и Россия, и Украина "могут менять позицию" по этому поводу.

То есть он говорит, что Россия якобы хочет завершить войну, но в определенный момент может отказаться от этого. По его словам, такая же ситуация якобы может возникнуть и с украинской стороны, но деталей Трамп не объяснил.

Что этому предшествовало?