Геополітика Америка Трамп прокоментував свою розмову з лідерами Європи за результатами зустрічей у Берліні
15 грудня, 23:15
Трамп прокоментував свою розмову з лідерами Європи за результатами зустрічей у Берліні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами про війну в Україні.
  • Трамп заявив, що є прогрес у досягненні угоди, але Росія та Україна можуть змінити свої позиції щодо цього.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами за результатами дводенних інтенсивних переговорів у Берліні.

Деталі розмови та свою думку з цього приводу він висловив, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті ввечері у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про розмову з європейськими лідерами?

Дональд Трамп повідомив представникам ЗМІ у Білому домі, що він мав "дуже хорошу розмову" з європейськими лідерами стосовно війни в Україні. Водночас президент Володимир Зеленський, схоже, участі у ній не брав. 

Здається, що справи йдуть добре, але ми ж про це давно говоримо, 
– сказав він.

Коментуючи прогрес стосовно переговорів, американський президент сказав, що, на його думку, "ми ближчі до угоди, ніж будь-коли раніше", але додав, що і Росія, і Україна "можуть змінювати позицію" щодо цього. 

Тобто він каже, що Росія нібито хоче завершити війну, але в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, така ж ситуація нібито може виникнути й з української сторони, але деталей Трамп не пояснив.

Що цьому передувало?

  • Перша берлінська зустріч українського президента Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України пройшла 14 грудня тривала понад 5 годин.

  • Вже 15 грудня у німецькій столиці пройшла зустріч за участі Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

  • Незадовго після цього у Sky News повідомили, що переговори між Україною та партнерами, які тривали в Берліні протягом останніх днів, пройшли позитивно, і що Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом.