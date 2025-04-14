Это было ужасно, мне сказали, что они совершили ошибку, – Трамп об ударе по Сумам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар по Сумах, который произошел 13 апреля. Он назвал его "ужасным" и сказал о какой-то ошибке россиян.

О какой ошибке россиян он говорит, он так и не уточнил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и MSN.

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Как Трамп прокомментировал ракетный удар по Сумах

Трамп отреагировал на преступный ракетный удар России по центру Сум, в результате чего погибли 34 человека, а более 100 получили ранения.

Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они сделали ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно,

– заявил Трамп журналистам во время полета на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон.

"Я считаю, что развязывание этой войны – это злоупотребление властью", – добавил он.

CNN попросили его уточнить, что именно он имел в виду под словами "сделали ошибку".

Они совершили ошибку. Я считаю, что так и было. Слушайте, спросите их,

– ответил Трамп.

Трамп общается с журналистами относительно удара по Сумах: смотрите видео

Трамп обвинил в начале войны не Путина, а бывшего президента США Джо Байдена.

"Помните об этом: Это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", – сказал Трамп.

Также Трамп добавил, что встреча Стива Уиткоффа с российскими чиновниками, включая диктатора Путина, несколько дней назад "прошла хорошо".

Напомним, 13 апреля утром Россия нанесла ракетные удары по центру Сум. В результате этого погибли и получили ранения десятки людей. Разрушены здания Сумского государственного университета, дома, возле эпицентра удара проезжал троллейбус с людьми.