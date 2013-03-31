Война с судами и конституционный кризис: как Трамп узурпирует власть в США и хочет идти на третий срок

Пока Илон Маск в Висконсине бегает с "сырной головой на митингах" и добавляет решающей "вишенки на торте" к своему реноме фрика, Дональд Трамп возглавил тектонические изменения в США после своего феерического возвращения в Белый дом. Он штампует указы, не обращая внимания на Конгресс, и в обход демократических институтов.

Сейчас уже не только его противники обвиняют в авторитаризме, оспаривая немало радикальных президентских решений в судах. Трамп и компания не отступают, тогда как Америка оказались на грани реального конституционного кризиса. Тем временем американский президент свои скандальные указы не отменяет, а переходит в атаку на судей и всю систему.

Тем временем Трамп стоит в шаге от полной узурпации власти в США. Нет, это не пересказ ночного кошмара, а реальный план действий на апрель для американского президента. Как он это надумал воплотить – читайте в материале 24 Канала.

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In the woods of Wisconsin: для чего Маску и Трампу штат Висконсин

Штат Висконсин в американской традиции считается дикой глушиной и дальней провинцией Среднего Запада, до которой никому особо нет дела (если это не матчи клуба НФЛ "Грин Бэй Пекерс" и значительно меньше – "Милвоки Бакс" из НБА). Но именно к Висконсину сейчас приковано внимание Соединенных Штатов и, возможно, всего мира.

1 апреля 2025 года в "сырном штате" (неформальное прозвище Висконсина – 24 Канал) состоятся выборы в Верховный суд штата, которые могут изменить диспозицию в пользу республиканцев.

Сейчас там 4 на 3 в пользу демократов, но кроме выборов, на которых пытается переизбраться либеральная судья Сьюзан Кроуфорд, еще одна ее коллега уходит на пенсию, поэтому расклад сил может измениться.



При этом в 2025 году суд Висконсина должен рассматривать очень важные дела, связанные с абортами и избирательными правами, в частности, должен определить изменения относительно границ округов, что может повлиять на выборы в Конгресс, где сейчас Трамп имеет большинство (218 против 213 при 4 вакантных местах), но может потерять его в 2026 году.

Но этого может и не произойти, если суд "правильно" нарежет новые границы округов, чтобы убрать лишних "синих" и добавить нужных "красных" (это традиционная для США "забава", которая может на многое повлиять – 24 Канал).

Понимая потенциальную важность выборов в провинциальном штате, самый богатый человек галактики и сотрудник правительства Трампа Илон Маск устроил цирк в ратуше Висконсина и вышел на митинг с причудливой сырной головой (символ штата и любимый фан-атрибут болельщиков "Пекерс" – 24 Канал) на собственной макитре.

Он также рассказал о мифических "20 миллионах мертвых душ на социальном обеспечении" в Висконсине и открыто пытается купить выборы федерального судьи чеками по миллиону долларов, что является прямым нарушением закона.

Как Маск выбежал на митинг с сырной головой: смотрите видео

Всего же Маск потратил на кампанию в Висконсине около 20 миллионов долларов с целью протянуть своего (и трампового) кандидата – судью округа Вокеша Брэда Шимеля.

Очевидно фаворит Трампа считает таким образом повлиять на выбор и надеется, что сможет перетянуть результат на сторону MAGA, так же как он делал это перед выборами президента США. Но тогда и акции Tesla росли. Сейчас же действия Маска и не менее фриковые заявления, похоже, только раздражают людей и сплачивают их против Маска.

Именно это происходит в Грин Бэй и других крупных городах штата – там на улицы вышли сотни людей, еще больший шум стоит в соцсетях.

Трамп близок к полной узурпации власти в США

Все эти действия вызывают значительные и вполне справедливые опасения. Ведь ныне Республиканская партия США фактически захвачена Дональдом Трампом и MAGA-трампистами, отошла от своих политических традиций и вместо умеренного правого центра превратилась в радикальных ультраконсерваторов, питающихся мечтами теорий заговоров и вынашивающих агрессивные планы, которые отрицают суверенитет соседей и права человека в их современном понимании.

В 2025 году в США сложилась диспозиция, когда Республиканская партия (то есть Трамп и MAGA) контролируют важнейшие политические институты в стране.



Речь идет о посте президента, обеих палатах Конгресса и Верховном Суде. Там преимущество составляет критические 6 против 3, и это те самые господа, которые накануне прошлых выборов подыграли Трампу, предоставив ему почти полный иммунитет.

Помимо борьбы за контроль над тремя конституционными ветвями власти, трамписты ведут активную войну против "традиционных" СМИ, пытаясь избавиться от влияния "четвертой власти". И нельзя сказать, что у них это не получается, хотя и бывают "самострелы" в виде добавления журналистов в секретные чаты с обсуждением военной операции в реальном времени.

Напомним, те же республиканцы за значительно меньшую вину в 2016 году фактически распяли Хиллари Клинтон, что в итоге стоило ей победы над Трампом, ныне же в глазах MAGA это просто мелочь, не стоящая внимания.

Но это также и следствие безнаказанности, которую дает узурпация власти. О цели которой 24 Канал уже подробно писал.

Если коротко, то это очень похоже на путь к установлению новой версии фашизма в модерновом варианте с добавлением технологичности (за это отвечает Илон Маск) или же без нее (как в показанном в "Рассказе служанки" фундаменталистском Гилеаде).

Если подбирать какое-то одно слово для этого процесса, то это, видимо, будет "Трампосфера", ведь 47-й президент США, словно черная дыра пытается поглотить все и заменить собой. Так же действует и раковая опухоль, кстати, только уничтожает она не живые ткани организма, а их политический аналог – институты.

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Оппозиция в мантиях: война Трампа с судьями

В этой ситуации реальную оппозицию Трампу и его попыткам узурпации составляют только:

Федеральная резервная система (американский центробанк – 24 Канал),

губернаторы отдельных штатов (в основном "синих", то есть – демократических),

суды.

Последние пользуются юридическими особенностями правовой системы США, в соответствии с которой имеют последнее слово в толковании законов.



На основании этого суды принимают (и отменяют) решения, которые могут быть обязательными к исполнению на всей территории страны, которая, напомним, по Конституции, де-факто является конфедерацией, то есть объединением независимых государств-штатов (английское state и итальянское stato Никколо Макиавелли).

Именно федеральные судьи помешали многочисленным планам Трампа и неоднократно блокировали его экзальтированные исполнительные указы или не менее скандальные инициативы его команды об:

отмене гражданства по праву рождения;

незаконной депортации мигрантов;

фактической ликвидации USAID и остановке критически важных для союзников США программ;

увольнениях государственных служащих департаментом DOGE, на которые подчиненные Илона Маска не имели никаких полномочий;

разгоне "Голоса Америки" и "Радио Свобода" и многом другом.

Трампа это ужасно раздражает. И пока он прямо клеймил судей последними словами, его команда всячески петляла и находила безумные лазейки в законах и отыскивая нормы 18 века или такие, что последний раз использовались в год рождения Тараса Шевченко (1814-й, кто забыл).

Речь идет об "Акте об иностранных врагах" 1798 года, который дает право задерживать и депортировать иностранцев без решения суда, но исключительно в условиях военного времени.



Сейчас Трамп объявил из-за ситуации на границах США чрезвычайное положение, на основании чего штампует свое исполнительные указы и накладывает "тарифы" в обход Конгресса. Примерно по той же схеме он проводит и депортации.

Иногда подчиненные Трампа просто вообще игнорировали решения судей (как было в случае депортации венесуэльцев), никак это не объясняя или ссылаясь на заявления патрона, где он заявлял, что федеральный судья не может решать указывать президенту, что делать, ведь Трамп считает, что его исполнительные указы имеют высшую силу, поскольку он "правит от имени народа".

При этом сам президент чувствует себя в полном праве призвать вместо апелляции на решение к импичменту судьи.

Прецедент судьи Боасберга

27 марта федеральный судья столичного округа Колумбия Джеймс Боасберг обязал администрацию Трампа сохранить все сообщения, отправленные через приложение Signal в тот самый чат Houthi PC small group в период с 11 по 15 марта 2025 года.

В ответ команда Трампа атаковала судью. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что судья Боасберг не имеет права рассматривать дела, связанные с администрацией Трампа, обвинив его в предвзятости. Не в меру активный вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что "судьи не имеют права контролировать законную власть исполнительной ветви". А сам Трамп вообще призвал к импичменту судьи, правда, из-за другого его решения, касающегося незаконной депортации мигрантов и якобы членов банд из Венесуэлы в супертюрьму в Сальвадоре.

При этом Трамп назвал судью "радикальным леваком" и "марксистом". Правда, импичмент судьи возможен только при условии согласия двух третей голосов в Сенате, которых у Трампа пока нет. Поэтому целью президента является скандал и продуцирование политического кризиса, из которого он явно хочет выйти "революционным путем", сломав Конституцию США об колено.

Атаки на судью возмутили даже до того дружелюбного и лояльного к Трампу главу Верховного Суда США Джона Робертса. Он встал на защиту Боасберга:

Более двух веков было установлено, что импичмент не является надлежащим ответом на несогласие с судебным решением. Для этого существует обычный апелляционный процесс.

За это господин Робертс сам нарвался на атаку уже со стороны Илона Маска (его твиты через аудиторию в 200 миллионов можно вполне считать оружием массового поражения):

За более чем два века никогда не было такого крайнего злоупотребления правовой системой со стороны активистов, выдающих себя за судей. Объявите им импичмент.

При этом никакого импичмента не будет, и Маск это прекрасно знает. А что бывает от таких призывов, мы хорошо знаем на примере штурма Капитолия 6 января 2021 года. И Маск уже работает в этом направлении, подбадривая тренды ультраправых в соцсетях и лайкая их посты с тезисами о необходимости "начать войну против судей-активистов".

По иронии судьбы, одним из таких "блогеров" оказался действующий премьер Израиля Нетаньяху, который сейчас также разрушает судебную систему своей страны, чтобы избежать уголовного преследования и сохранить власть.

Когда сильный правый лидер побеждает на выборах, левое "Глубинное государство" вооружает систему правосудия,

– пишет Нетаньяху в Х и получает от Илона Маска даже не "сердечко", а целую "сотню", то есть 100%.

Кроме судей, команда президента сейчас активно "прессует" адвокатов и ограничивает их доступ к информации и правительственным учреждениям. Крупные юридические конторы сейчас находятся под атакой Трампа и его сторонников, целью чего является их устранение от процесса апелляций относительно решений по исполнительным указам Трампа.



Ведь без должным образом написанных исков и соответствующего профессионального юридического сопровождения апелляций их перспектива будет сомнительной.

Для чего Трампу конституционный кризис и как он хочет пойти на третий срок президентства

План Трампа очевидно заключается в создании конституционного кризиса в США, выходом из которого он видит подчинение судов себе, чтобы и дальше править "от имени народа" и уж точно ни с кем не считаться.

Все вместе это ничто иное, как очередной акт атаки на демократические институты США, очевидно, с целью их уничтожения. Потому что верховенство права, напомним, основа не только американской демократии, доверие к судам и вера в то, что закон один для всех, это также и база, которая позволила американской экономике достичь своего сверхвысокого уровня и стать эталоном для мира. Сейчас же фундамент и "скрепа" сознательно разрушается для удовлетворения желаний президента Трампа.

Своими действиями в первые месяцы правления Трамп и его окружение очевидно наработали себе на тюрьму, но этого точно не произойдет, если суды окажутся под контролем MAGA. Потому что если под контроль 47-го президента попадут еще и суды, тогда ничего, кроме собственного здоровья, не помешает Трампу пойти на третий срок вопреки Конституции, на которой он сам дважды клялся.

Об этом он уже говорит открыто, и именно к такому сценарию все идет, а дальше уже можно воевать за Гренладию, снова захватывать Панаму и вдоволь уважать Путина, который все свои проблемы с Конституцией давно решил.

Похоже, фраза Трампа о том, что избирателям нужно проголосовать за него 5 ноября 2024 года и это будет последнее голосование, которая прозвучала на одном из его предвыборных ралли, не была случайной. Просто кандидат ляпнул лишнее, но ему, как всегда, ничего не было.