В понедельник, 18 августа, после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

О чем Трамп разговаривал с Орбаном?

По данным источников, знакомых с ситуацией, разговор Трампа и Орбана касался причин, из-за которых премьер-министр Венгрии блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Этот звонок стал результатом обсуждений между Трампом и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

По словам собеседников издания, в определенный момент политики попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы убедить его отказаться от сопротивления членству Украины в ЕС.

Украина стремится присоединиться к этому политико-экономическому блоку в рамках пакета гарантий безопасности, призванного предотвратить новые территориальные захваты России в случае введения перемирия для завершения войны, длящейся уже более трех лет,

Во время разговора с Трампом венгерская сторона также выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После встречи в Белом доме Трамп объявил о намерении организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а впоследствии – трехстороннюю встречу, в которой он также будет участвовать. Время и место возможных переговоров пока остаются неопределенными.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также отказалась отвечать, рассматривается ли сейчас Будапешт как потенциальное место проведения встречи Зеленского и Путина.

Тем временем сам Орбан на следующий день опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но дал понять, что менять позицию не планирует.

Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным,

– утверждает венгерский премьер.

Что Орбан говорит о войне и переговорах?