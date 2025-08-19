Укр Рус
Геополитика Америка После разговоров в Белом доме Трамп звонил Орбану по поводу членства Украины в ЕС, – Bloomberg
19 августа, 23:05
3

После разговоров в Белом доме Трамп звонил Орбану по поводу членства Украины в ЕС, – Bloomberg

Полина Буянова
Основні тези
  • Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, чтобы обсудить причины блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС.
  • Орбан подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но заявил, что менять свою позицию не планирует.
  • Во время разговора венгерская сторона выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Путиным и Зеленским.

В понедельник, 18 августа, после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

О чем Трамп разговаривал с Орбаном?

По данным источников, знакомых с ситуацией, разговор Трампа и Орбана касался причин, из-за которых премьер-министр Венгрии блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Этот звонок стал результатом обсуждений между Трампом и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

По словам собеседников издания, в определенный момент политики попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы убедить его отказаться от сопротивления членству Украины в ЕС.

Украина стремится присоединиться к этому политико-экономическому блоку в рамках пакета гарантий безопасности, призванного предотвратить новые территориальные захваты России в случае введения перемирия для завершения войны, длящейся уже более трех лет, 
– говорится в материале Bloomberg.

Во время разговора с Трампом венгерская сторона также выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После встречи в Белом доме Трамп объявил о намерении организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а впоследствии – трехстороннюю встречу, в которой он также будет участвовать. Время и место возможных переговоров пока остаются неопределенными.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также отказалась отвечать, рассматривается ли сейчас Будапешт как потенциальное место проведения встречи Зеленского и Путина.

Тем временем сам Орбан на следующий день опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но дал понять, что менять позицию не планирует.

Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным, 
– утверждает венгерский премьер.

Что Орбан говорит о войне и переговорах?

  • После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел в Анкоридже, Виктор Орбан заявил, что мир стал безопаснее, чем был до того, и недоразумениям пришел конец. В своем заявлении пожелал, чтобы "каждые выходные были такими же хорошими".
     
  • В то же время Виктор Орбан стал единственным лидером Европейского Союза, что не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно. По его словам, Россия "выиграла" в войне и единственный вопрос якобы заключается в том, "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".
     
  • К тому же Орбан неоднократно высказывался против вступления Украины в ЕС. Политик заявлял, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.