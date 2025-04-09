Недопустимые слова: унижение торговых партнеров может жестко обернуться против Трампа

Трамп публично унизил торговых партнеров. Такая риторика может привести к обострению международных отношений.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что существуют два типа соглашений. Те, что заключаются между равноправными партнерами – с учетом национальных, бизнес-интересов или иных интересов и имеют компромиссный характер. А также репарационные соглашения, в которых победитель диктует условия, полностью игнорируя интересы побежденного.

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Унижать другую сторону переговоров в случае равноправного партнерства недопустимо.

Возможны ли дальнейшие переговоры

"Даже если сейчас в самолете сидят весьма уважаемые японские политики после заявления Дональда Трампа, что они летят "поцеловать его в задницу", представьте себе, как они будут выглядеть на политическом горизонте Японии после подписания любого соглашения. Им в страну возвращаться будет нельзя, потому что оппозиция смешает их с грязью", – сказал Олег Пендзин.

Он добавил, что все политики, которые сейчас планируют подписать соглашение с Трампом после его заявлений, должны вернуться в свои страны. Ведь эти страны являются демократическими, и оппозиция немедленно воспользуется ситуацией.

Важно! На ужине Республиканского конгрессового комитета Дональд Трамп заявил, что США находятся в сильной позиции, а торговые партнеры срочно летят на переговоры с ним – в частности, японцы якобы уже в самолете. Далее он заявил, что все эти страны звонят, умоляют дать послабления и готовы на все, что угодно. Трамп сказал: "Они буквально целуют меня в задницу".

"Допустим, Урсула фон дер Ляйен, которая теоретически должна ехать подписывать с Трампом какие-то бумаги. После такого заявления – она в состоянии будет это сделать? Я думаю, что нет. То есть подобным заявлением Трамп стремительно эскалировал ситуацию, сделав невозможными любые дальнейшие переговоры даже для тех политиков, которые пытались найти общий язык", – отметил Пендзин.

Пойдет ли Китай на уступки

Он также отметил, что Китай с самого начала не стремился к компромиссам с Соединенными Штатами. Тем более – учитывая унизительные заявления Трампа и тот факт, что американская военно-морская группа приближается к Панамскому каналу для обеспечения интересов США из-за отказа китайских компаний от продажи инфраструктуры канала.

Подобное обострение мгновенно усложнит ситуацию вокруг Тайваня. Такие заявления Трампа максимально обострили противоречия, которые годами сглаживались дипломатическими усилиями,

– сказал Пендзин.

Он подытожил, что Трамп поставил мир на грань силового конфликта, который может охватить не только финансовые и ресурсные потоки, но и международные границы.