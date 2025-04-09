Недопустимые слова: унижение торговых партнеров может жестко обернуться против Трампа
- Трамп публично унизил торговых партнеров, что может обострить международные отношения и усложнить переговоры.
- Экономист Олег Пендзин отметил, что такие заявления делают дальнейшие переговоры невозможными.
- Китай не стремится к компромиссам с США, особенно после унизительных заявлений Трампа и обострения ситуации вокруг Тайваня.
Трамп публично унизил торговых партнеров. Такая риторика может привести к обострению международных отношений.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что существуют два типа соглашений. Те, что заключаются между равноправными партнерами – с учетом национальных, бизнес-интересов или иных интересов и имеют компромиссный характер. А также репарационные соглашения, в которых победитель диктует условия, полностью игнорируя интересы побежденного.
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Унижать другую сторону переговоров в случае равноправного партнерства недопустимо.
Возможны ли дальнейшие переговоры
"Даже если сейчас в самолете сидят весьма уважаемые японские политики после заявления Дональда Трампа, что они летят "поцеловать его в задницу", представьте себе, как они будут выглядеть на политическом горизонте Японии после подписания любого соглашения. Им в страну возвращаться будет нельзя, потому что оппозиция смешает их с грязью", – сказал Олег Пендзин.
Он добавил, что все политики, которые сейчас планируют подписать соглашение с Трампом после его заявлений, должны вернуться в свои страны. Ведь эти страны являются демократическими, и оппозиция немедленно воспользуется ситуацией.
Важно! На ужине Республиканского конгрессового комитета Дональд Трамп заявил, что США находятся в сильной позиции, а торговые партнеры срочно летят на переговоры с ним – в частности, японцы якобы уже в самолете. Далее он заявил, что все эти страны звонят, умоляют дать послабления и готовы на все, что угодно. Трамп сказал: "Они буквально целуют меня в задницу".
"Допустим, Урсула фон дер Ляйен, которая теоретически должна ехать подписывать с Трампом какие-то бумаги. После такого заявления – она в состоянии будет это сделать? Я думаю, что нет. То есть подобным заявлением Трамп стремительно эскалировал ситуацию, сделав невозможными любые дальнейшие переговоры даже для тех политиков, которые пытались найти общий язык", – отметил Пендзин.
Пойдет ли Китай на уступки
Он также отметил, что Китай с самого начала не стремился к компромиссам с Соединенными Штатами. Тем более – учитывая унизительные заявления Трампа и тот факт, что американская военно-морская группа приближается к Панамскому каналу для обеспечения интересов США из-за отказа китайских компаний от продажи инфраструктуры канала.
Подобное обострение мгновенно усложнит ситуацию вокруг Тайваня. Такие заявления Трампа максимально обострили противоречия, которые годами сглаживались дипломатическими усилиями,
– сказал Пендзин.
Он подытожил, что Трамп поставил мир на грань силового конфликта, который может охватить не только финансовые и ресурсные потоки, но и международные границы.