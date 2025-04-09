Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що існують два типи угод. Ті, що укладаються між рівноправними партнерами – з урахуванням національних, бізнесових чи інших інтересів і мають компромісний характер. А також репараційні угоди, в яких переможець диктує умови, повністю ігноруючи інтереси переможеного.

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Принижувати іншу сторону переговорів у разі рівноправного партнерства є неприпустимим.

Чи можливі подальші переговори

"Навіть якщо зараз у літаку сидять вельми поважні японські політики після заяви Дональда Трампа, що вони летять "поцілувати його в дупу", уявіть собі, як вони виглядатимуть на політичному обрії Японії після підписання будь-якої угоди. Їм у країну повертатися буде не можна, тому що опозиція змішає їх із брудом", – сказав Олег Пендзин.

Він додав, що всі політики, які наразі планують підписати угоду з Трампом після його заяв, мають повернутися до своїх країн. Адже ці країни є демократичними, і опозиція негайно скористається ситуацією.

Важливо! На вечері Республіканського конгресового комітету Дональд Трамп заявив, що США перебувають у сильній позиції, а торговельні партнери терміново летять на перемовини з ним – зокрема, японці нібито вже в літаку. Далі він заявив, що всі ці країни телефонують, благають дати послаблення і готові на все, що завгодно. Трамп сказав: "Вони буквально цілують мене в дупу".

"Припустімо, Урсула фон дер Ляєн, яка теоретично має їхати підписувати з Трампом якісь папери. Після такої заяви – вона в стані буде це зробити? Я думаю, що ні. Тобто подібною заявою Трамп стрімко ескалував ситуацію, зробивши неможливими будь-які подальші переговори навіть для тих політиків, які намагались знайти спільну мову", – наголосив Пендзин.

Чи піде Китай на поступки

Він також зазначив, що Китай із самого початку не прагнув до компромісів зі Сполученими Штатами. Тим паче – зважаючи на принизливі заяви Трампа і той факт, що американська військово-морська група наближається до Панамського каналу для забезпечення інтересів США через відмову китайських компаній від продажу інфраструктури каналу.

Подібне загострення миттєво ускладнить ситуацію навколо Тайваню. Такі заяви Трампа максимально загострили протиріччя, які роками згладжувалися дипломатичними зусиллями,

– сказав Пендзин.

Він підсумував, що Трамп поставив світ на межу силового конфлікту, який може охопити не лише фінансові й ресурсні потоки, але й міжнародні кордони.