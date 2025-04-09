Президент США сделал новое заявление про тарифы на вечере Национального республиканского конгрессового комитета, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп посмеялся над иностранными лидерами

Сначала Дональд Трамп заявил, что его глобальная тарифная политика является "войной с миром", но впоследствии отказался от своих слов, сказав, что это "совсем не война", ссылаясь на то, что страны присылают своих лидеров в США для переговоров.

"Я действительно считаю, что это война с миром, которая на самом деле не является войной, потому что все они идут сюда. Япония уже направляется сюда, они в самолете, многие из них. Все – жесткие переговорщики", – сказал политик.

Трамп также добавил, что страны звонят ему и "целуют ему задницу", пытаясь заключить торговое соглашение.

"Они умирают от желания заключить сделку", – сказал он, по сути утверждая, что иностранные лидеры унижаются, чтобы избежать тарифов: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, давайте заключим сделку. Я сделаю все, сэр", – спародировал их Трамп.

Напомним, что США официально ввели 104% пошлины для Китая.